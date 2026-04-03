Партия власти Армении пообещала развивать отношения с Россией

Одновременно в программе говорится о продолжении реформ для соответствия критериям ЕС

Правящая партия Армении «Гражданский договор» в предвыборной программе заявила о намерении развивать конструктивные отношения с Россией и продолжать реформы для соответствия критериям членства в Европейском союзе. Документ опубликован в преддверии парламентских выборов, которые пройдут 7 июня 2026 года, пишет РИА «Новости».

В программе отмечается, что отношения с Россией находятся в стадии «конструктивной трансформации» и Армения намерена развивать взаимовыгодное сотрудничество с РФ.

Одновременно партия заявила о продолжении реформ, направленных на соответствие критериям ЕС. После достижения необходимых стандартов вопрос о вступлении республики в объединение может стать предметом политического решения и будет зависеть от готовности ЕС принять страну.

В документе также отмечается, что Армения осознает невозможность одновременного членства в Евразийском экономическом союзе и ЕС. При этом, пока реформы по сближению с ЕС совместимы с участием в ЕАЭС, страна намерена сохранять членство в этом объединении и развивать торгово-экономические связи с его государствами.

В апреле 2025 года президент Армении Ваагн Хачатурян подписал принятый парламентом закон о намерении страны вступить в ЕС. В МИД республики подчеркивали, что документ не является официальной заявкой на членство, а отражает стремление к углублению отношений с объединением. Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что вступление Армении в ЕС невозможно при сохранении членства в ЕАЭС.

Ранее «Реальное время» писало, что товарооборот России и Армении в 2025 году составил $6,4 млрд.

Ариана Ранцева