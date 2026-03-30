Рустем Гарипов: «Вы должны понимать, когда нарушаете ПДД: автомобиль никого не жалеет»

Начальник Управления Госавтоинспекции МВД по РТ — о смертях на дорогах, об ответственности пешеходов, о начале мотосезона и об опасности детских каникул

Ребенка нельзя винить в трагедии на дороге, даже если он сам выбежал под машину. Всегда виноват взрослый, который не объяснил ему, что так поступать — смертельно опасно. О важности воспитания детей в парадигме обязательного исполнения ПДД, о росте смертности на дорогах Татарстана, о дрифтерах и питбайкерах, о вакансиях в своей службе «Реальному времени» рассказал Рустем Гарипов, начальник Управления ГАИ МВД по РТ.

«Хотим в карательном формате довести до всех, что нельзя с детьми в машине нарушать ПДД»

— Как изменилась за год дорожная ситуация в республике? Какова статистика?

— К сожалению, человеческие судьбы мы вынуждены переводить в цифры. Так или иначе, в 2025 году на дорогах республики мы потеряли 345 человек, а с начала года на сегодняшний день погибло уже 58 человек. В прошлом году к этому моменту было 43 погибших — к сожалению, идет рост, это притом, что в 2026 году общее число ДТП и пострадавших снижается. Основные причины — выезд на полосу встречного движения, наезд на пешеходов. Но во всех случаях есть нарушения скоростного режима. Скорость, скорость и еще раз скорость — главная причина трагедий на дорогах.

— Часто ДТП происходят по вине взрослых, у которых в машине находятся дети.

— Всегда виноват взрослый. Мы говорим, что дети всегда становятся заложниками в машине своих родителей. В прошлом году мы потеряли в таких ситуациях 13 детей, которые были пассажирами, и в половине случаев сами родители, взрослые были виновниками ДТП. Есть у нас и в этом году погибший ребенок. Семья на автодороге М-7 перевозила на заднем сиденье двухмесячного ребенка, по предварительной версии, водитель не справился с управлением, врезался в стоявший на обочине грузовой автомобиль, малыш погиб на месте.

Мы предлагаем и чтобы на законодательном уровне вводили изменения о том, что если водитель перевозит ребенка, то и ответственность за правонарушение на дороге должна быть для него в разы больше. Мы хотим в карательном формате довести до всех, что нельзя с детьми в машине нарушать ПДД на дорогах республики.

— Скоро каникулы. Чем они опасны в плане ДТП?

— Как показывает статистика, в весенне-летний период, а особенно каникулы, когда дети предоставлены сами себе, идет рост количества ДТП. Начинаются игры на проезжей части, дети перебегают дорогу в неположенном месте. В статистике есть графа, обозначенная «по вине пострадавшего». Но я всегда повторяю: вины детей не может быть в этом. Даже если он совершает правонарушение на дороге — значит, это мы, взрослые, недоработали. Я призываю всех взрослых доводить до своих детей, чтобы они соблюдали ПДД. Независимо от того, где это происходит — в населенном пункте ли, на дороге или даже у себя во дворе. Надо быть всегда предельно осторожным, где бы он ни находился.

Мы благодарны Министерству образования республики, над этим мы работаем вместе. В первую очередь призываем всех взрослых, чтобы они ежедневно не забывали разговаривать с детьми о правилах дорожного движения и сами были примером для них в плане соблюдения ПДД.

Сезон травматизма на питбайках уже начался

— На дорогах уже появляются питбайкеры. ДТП с участием спортивного инвентаря уже начались?

— Сезон уже начался. 15 марта 15-летний мальчик на питбайке врезался в автомобиль в Казани, получил увечья. Он был без мотоэкипировки и водительского удостоверения. Ежегодно мы обращаемся к детям и взрослым: это трагично для ребенка, для его семьи и для общества в целом. А взрослым я бы еще раз хотел сказать: такой вид транспорта небезопасен! Те «игрушки», которые вы покупаете для своих детей, не должны оказываться без присмотра взрослых. Даже представители мотосообщества говорят: спортивный инвентарь (такой как питбайки) должен использоваться только на специальных спортивных площадках и только в мотоэкипировке. Но взрослые, к сожалению, эту проблематику недопонимают.

Кроме того, любой вид транспорта, выезжающий на дорогу общего пользования, должен быть зарегистрирован. У водителя должна быть мотоэкипировка и водительское удостоверение. Это же касается и квадроциклов, и мотоциклов.

Но каждый год фиксируются трагедии, когда дети гибнут. Вспоминается прошлый год, когда сестра и брат выехали на дорогу на квадроцикле, попали в ДТП, и мальчика мы потеряли. Наверное, весь мир облетели кадры того, как в прошлом году отец плакал над телом ребенка в Уфе: ребенок накопил деньги, купил питбайк, попал в нем в ДТП и погиб. Никаких комментариев не может быть по этому поводу.

Есть и факты, когда ребята совершают наезды на пешеходов. Так что нужно обо всех подумать. Уважение должно быть не только в адрес собственных детей, но и к окружающим.

«Дорога не предназначена для развлечения и для того, чтобы поймать хайп»

— Проблема дрифтеров продолжает беспокоить Казань. Как правило, это всё одни и те же лица. Что делать с любителями управляемых заносов? Как их наставить на путь истинный?

— В этом направлении ГАИ уверенно работает, фиксирует эти факты. Они и сами себя фиксируют на камеру. Их друзья снимают их на камеру, когда дрифтеры на дорогах общего пользования выполняют трюки, которые категорически запрещены, их часто снимают.

Есть опыт Дагестана с конкретными фактами возбуждения уголовных дел, эти факты в работе, и думаю, в следующую нашу встречу уже будут результаты, которые я смогу озвучить. Но я хотел бы обратиться напрямую к этим ребятам: нужно взаимоуважение! Дорога не предназначена для развлечения и для того, чтобы поймать хайп. Хотите продемонстрировать свои навыки — в Татарстане много площадок, связанных с автоспортом. Ни один регион в РФ не может похвастаться таким количеством картинг-клубов и автоплощадок. Мы готовы с нашими коллегами совместно предоставить эти площадки, чтобы там заниматься автоспортом легально и безопасно.

— Съемка на видео подобных заездов и изготовление роликов — это героизация такого поведения. Не пора ли и таких «операторов» наказывать?

— Думаю, законодательно когда-то это будет принято.

— Эксперт рабочей группы при правительстве РФ по законодательству в сфере дорожного движения Дмитрий Попов недавно озвучил несколько инициатив. Например, предлагает вводить профстандарты для курьеров-доставщиков, которые передвигаются на транспортных средствах, чтобы они проходили обучение, сдавали экзамены и получали удостоверения. Насколько это реализуемо?

— Снова скажу, что должно быть взаимоуважение. Доставщики нужны обществу, нет человека, который не обращался бы к их услугам. Но это должно быть в первую очередь безопасно. Как мы говорили и о питбайках — не только для них самих, но и для окружающих пешеходов и автомобилей. Я и сам с такими ситуациями сталкиваюсь периодически. Инициатива обучить их всех ПДД — я с ней согласен. Каждый участник дорожного движения должен знать правила и соблюдать их. Если в таком формате что-то удастся реализовать, будет хорошо. Думаю, когда-то мы и к этому придем.

«Нештрафуемый порог не говорит, что человек не нарушает закон. Он нарушает»

— Еще одна инициатива от Попова — снижение нештрафуемого порога. Он считает, что это сильно снизит аварийность на дорогах при условии попутного администрирования — выписки штрафов. Сейчас этот порог составляет 20 км/ч, он предлагает его сократить вдвое. Как вы к этому относитесь? Поможет ли эта мера?

— Основные виды ДТП — выезд на полосу встречного движения, наезд на пешеходов, но всегда все зависит от скорости. Есть социальные ролики, где показано, к каким последствиям при наезде на пешехода приводит езда на разной скорости. Я согласен, что каждый километр в час имеет значение. Но в первую очередь водитель должен понимать, где и как он передвигается, где возможно превысить скорость в рамках нештрафуемого порога.

Я хотел бы лишний раз отметить: нештрафуемый порог не говорит, что человек не нарушает закон. Он нарушает. Каждый километр важен. И если случилось ДТП, особенно с тяжкими последствиями, органы следствия будут рассчитывать влияние каждого километра в час. Не нужно считать, что ехать с превышением 19 км/ч — это значит ехать без нарушений. Это нарушение.

Водитель должен учитывать все, что происходит в городе, на трассе, вокруг автомобиля. Все в совокупности оценивать, а не нажимать бездумно педаль газа и добавлять к скорости «разрешенные» нештрафуемые 20 км/ч.

— Участники дорожного движения — это еще и пешеходы. Попов говорит, что нельзя все грехи валить на голову водителя. Пешеходы тоже несут ответственность, нарушают правила, априори считая себя правыми. Не пора ли эту ошибку искоренять кратным повышением штрафов?

— Я бы не про кошелек сейчас сказал, а про жизнь и здоровье. Поверьте, погибших там десятки. И в этом году уже, к сожалению, шестеро погибших пешеходов. Вы должны понимать, когда нарушаете ПДД: автомобиль никого не жалеет. Ему не важен ни статус, ни возраст. Мы приводили примеры: девочка в капюшоне, не снимая наушников, подходит к пешеходному переходу... Или пожилая пара, которая попала под КАМАЗ, что не успел остановиться, а они не посмотрели никуда и ступили на пешеходный переход. Но пешеход не должен так себя вести — надо убедиться, что переходить безопасно. Что все машины остановились и пропускают вас. Ведь, сожалению, жизнь не вернуть. Оценку в школе можно исправить, а ошибку на дороге — нет.

В одном из районов девочка перебегала проезжую часть, не посмотрела, выбежала на дорогу и попала под автобус. Погибла на месте. Мы заглянули под автобус, а она смотрит на нас и как будто обвиняет взрослых: «Что же вы вовремя, пока я была жива, меня не предупредили, что так нельзя!»

Таких фактов очень много. На автотрассе с высоким скоростным режимом пешеходы часто начинают переходить, не убедившись, что их пропускают. И ни один водитель не совершает такого наезда умышленно — автомобиль, идущий на скорости, невозможно остановить мгновенно.

«Не зря в социальных роликах есть кадры: “Ты прав. Но, к сожалению, мертв”»

— Это тяжело для сотрудников ГАИ? Для инспекторов, которые сталкиваются с человеческими трагедиями?

— Когда происходит ДТП со смертельным исходом, это тяжело для всех — и для погибшего, и для пострадавших, и для семьи, и для водителя, и для сотрудника ГАИ.

Еще раз призываю всех: перед тем как ступить на проезжую часть, убедитесь, что машины остановились. Зимой может быть гололед, летом — туман или мокрая дорога. Может возникнуть неисправность тормозной или рулевой системы. Да и водитель может быть с телефоном в руках. (Сейчас, кстати, приборы наши начали фиксировать такие эпизоды). И все это может привести к ДТП.

Поэтому пешеход должен помнить: надо начинать идти через проезжую часть, только если вы убедились, что автомобили остановились. Сделайте паузу. Даже если вы должны быть правы в этой ситуации. Не зря в социальных роликах есть кадры: “Ты прав. Но, к сожалению, мертв”.

— Иногда дети останавливают своих родителей, если те пытаются перейти дорогу на красный свет.

— Да, и я благодарен за это Министерству образования — громадный пласт работы они проводят в школах и садиках. Мой собственный сын удивил меня тем, что, еще будучи детсадовцем, начал спешиваться на переходах с самоката. К моему сожалению, не я ему это объяснил. А когда спросил, откуда он об этом знает, он ответил, что им это объясняют в детском саду.

— Возвращусь к инициативам Дмитрия Попова: он предложил уменьшить число стационарных комплексов фотовидеофиксации, заменив их сотрудниками ГИБДД. Возможно, инспектора действительно сложнее обмануть, чем технику?

— Хотел бы отметить, что если стоит прибор, то до него стоит официальный знак о том, что работает прибор фотовидеофиксации. А это в первую очередь профилактика нарушений. Это сигнал: «Если ты превысишь скорость, тебе придется за это заплатить».

«Наши сотрудники и роды принимали на дорогах»

— Кадровый дефицит в вашей сфере все еще остается. Насколько меняется ситуация с нехваткой людей, какие у вас есть вакансии? Может быть, люди, которые нас сейчас смотрят, решат: «Хочу нести добро, быть в форме, помогать людям правильно и безопасно вести себя на дороге».

— Мы, действительно, работаем, чтобы помогать, нести добро, объяснять правила, помогать контролировать их соблюдение. И такие ребята есть — парни и девушки вступают в ряды ГАИ и с честью несут службу. У нас в Лениногорске ГАИ возглавляет девушка, которая отлично делает свою работу, и мы ее в пример часто приводим остальным.

ГАИ — это не только карательный орган. Задача инспектора не состоит только в том, чтобы кого-то обязательно привлечь к ответственности и наказать. Мы должны помогать. Например, уметь оказывать первую медицинскую помощь на дороге — спасибо Минздраву за то, что нас этому учат, у нас 100%-ный охват сотрудников патрульно-дорожной службы этим обучением. В каждом патрульном автомобиле есть медицинское оборудование. Наши сотрудники и роды принимали на дорогах, причем правильно и грамотно!

Но да, у нас есть некомплект. Еженедельно мы проводим собеседования, к нам трудоустраиваются и ребята, и девушки. Есть вакансии, есть телефоны в интернете. Если у вас есть интерес к ГАИ, мы всё вам покажем. Есть много интересных, нужных и правильных профессий, в которых вы будете помогать людям. В сложившихся условиях, мне кажется, это почетно и авторитетно — быть сотрудником ГАИ. Приглашаем всех — думаю, интересную профессию мы вам сможем подобрать.

Реклама. ООО «ТАИФ-НК АЗС»

