Прагматичный хоккей проиграл эмоциям: «Трактор» взял матч, «Ак Барс» ведет в серии

«Барсам» в Челябинске играть оказалось сложнее, чем в Казани

«Ак Барс» проиграл «Трактору» со счетом 2:3 в третьем матче серии плей-офф Кубка Гагарина. Казанцы не устояли под натиском сверхмотивированного соперника в Челябинске. Во втором периоде хозяева льда забили трижды, правильно отреагировав на пропущенную шайбу от Артема Галимова. Чего не хватило «Ак Барсу» для победы и почему команда Анвара Гатиятулина все равно остается фаворитом серии — в материале «Реального времени».



«Трактору» победа была нужнее

Два поражения в Казани не оставляли особого выбора для «Трактора». В Челябинске команде Евгения Корешкова предстояло, если не сравнять счет в серии, то как минимум взять один матч. «Ак Барс» до этого выглядел значительно сильнее челябинцев. У «Трактора» из задуманного ничего стабильно не работало. Единственный шаг в такой ситуации — задавить соперника желанием. При своих болельщиках это сделать было легче всего, поэтому шансы на одну локальную одну повышались.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Побеждать челябинцам предстояло без Виталия Кравцова. Лучший бомбардир в истории «Трактора» неожиданно для всех не попал в заявку команды на третий матч серии. Нападающий получил микротравму и смотрел игру с трибун. Как и защитник Григорий Дронов, который еще не выходил в матчах с «Ак Барсом» из-за травмы. На послематчевой пресс-конференции Корешков сообщил, что один из них точно появится в четвертом поединке. Но в этот раз пришлось справляться без Кравцова и Дронова.

У «Ак Барса» все было прекрасно. Команде осталось выиграть оставшиеся две игры для выхода в следующий раунд плей-офф. В прекрасной форме находятся лидеры «барсов» Митчелл Миллер и звено Артема Галимова. Все так же надежен Тимур Билялов, чего пока не скажешь про его визави из «Трактора» Дмитрия Николаева.

Так что наличие лишь одного изменения в составе «Ак Барса» было объяснимо и понятно. Да и то, оно являлось скорее косметическим. Вместо не выходившего на лед во второй игре Дениса Комкова в заявке значился Артур Бровкин, который весь третий матч серии провел на скамье запасных.

«Ак Барс» не справился с давлением во втором периоде

«Ак Барс» открыл счет уже на первой минуте матча, цели достиг выстрел Ильи Сафонова с острого угла. Правда тренеры соперника взяли видеозапрос и судьи зафиксировали офсайд в момент захода казанской атаки в зону «Трактора». Результат на табло вновь стал по нулям, а хозяева льда потихоньку пришли в себя. После этого на площадке шла равная игра, где хватало опасных подходов к воротам, но не более.

Команды оживились в концовке периода. Красивая перепасовка Александра Рыкова с с Александром Кадейкиным вывела на бросок Владимира Жаркова, который по завершению эпизода врезался в Тимура Билялова. Вратарь «Ак Барса» получил травму руки, но через пару минут смог вернуться в ворота. Тут же челябинцы удалились, а гости едва не «пробили» Дмитрия Николаева, сыгравшего выше всяких похвал.

Второй период «Трактор» провел заметно активнее казанцев. Почти десять игровых минут от «барсов» не было никакой реакции, а потом «Ак Барс» забил: Артем Галимов оказался точен с зоны вбрасывания — 0:1. Гол еще больше расслабил гостей и тут же «Трактор» отыгрался, защитники не смогли остановить Кадейкина, который затолкал шайбу в ворота — 1:1. Еще через несколько мгновений Михаил Григоренко получил оперативный простор и четко поразил Билялова — 2:1. В концовке «Ак Барс» упустил шанс реализовать большинство, а Джошуа Ливо в контратаке сделал счет 3:1.

Третий период команды начинали в формате «4 на 4». В усеченных составах казанцы сыграли лучше соперника и отыграли одну шайбу. Галимов и Никита Лямкин вывели на бросок Миллера, который улучшил позицию и «прошил» Николаева — 3:2. Дальше «Трактор» обратно забрал себе инициативу, не давая «Ак Барсу» никаких шансов для атаки.

Все поменялось за 3,5 минуты до конца матча. Защитник хозяев Михал Чайковски зачем-то ударил клюшкой в пах Сафонова, и судьи удалили игрока аж на пять минут. Но реализовать столь длинное большинство гостям не удалось. Не помогла даже смена вратаря на шестого полевого игрока. В итоге челябинцы удержали победу со счетом 3:2.

«Сыграли прагматично, допустили на одну ошибку больше»

«Трактор» в этот вечер был сильнее исключительно лишь в одном: в эмоциях. Мотивации победить у хозяев в пятницу оказалось чуточку больше. Эмоционально челябинцы проявили себя здорово. Этого хватило, чтобы замаскировать потерю лучших вратаря (Сергей Мыльников), защитника (Григорий Дронов) и нападающего (Виталий Кравцов). Подопечные Евгения Корешкова добились своего, теперь серия точно вернется в Казань, и командам предстоит сыграть как минимум пятый матч.

«Ак Барс» же пытался задавить соперника на сыгранности за счет силы. Это дважды сработало в Казани, а сегодня в Челябинске такая тактика результата не дала. Но на дистанции «барсы» выглядят ощутимо лучше. Практически об этом же говорил на пресс-конференции Анвар Гатиятулин, по мнению которого «барсы» всего лишь допустили на одну ошибку больше.

— Допустили на одну ошибку больше, чем соперник. Возможно, в каких-то моментах мы действовали прагматично, но с нашей стороны хватало острых атакующих действий. Проиграли второй период? Забили гол, но отрезки после заброшенных шайб нужно проводить максимально собранно. Позволили сопернику быстро отыграться. Разберем эти моменты и последующие, с пропущенными голами, — сказал Гатиятулин.

В словах тренера «Ак Барса» важно отметить то, что он заострил внимание на ситуации, когда игроки его команды выпали из игры после заброшенной шайбы. Этот момент стал решающим в третьем матче. Фактически «барсы» сами отдали игру, которая шла к победе. За половину второго периода «Ак Барс» разом пропустил три гола — и проиграл.

«Трактор» — «Ак Барс» — 3:2 (0:0, 3:1, 0:1)

Голы:

0:1 — Галимов (Миллер, 29:04);

1:1 — Кадейкин (Рыков, Коромыслов, 29:19);

2:1 — Григоренко (Ливо, 32:12);

3:1 — Ливо (Глотов, 38:44);

3:2 — Миллер (Лямкин, Галимов, 40:34, 4х4).

Следующий матч серии плей-офф между «Ак Барсом» и «Трактором» состоится 29 марта в Челябинске. У «барсов» есть все шансы постараться решить исход противостояния уже во вторник, в пятой игре в Казани. Но челябинцы точно не будут менее мотивированы, чем сегодня. В «Тракторе» до сих пор вспоминают 2013 год, когда уральцы выиграли у «Ак Барса» серию со счета 0:2.