«Ускорение нужно искать не в мягкой кредитной политике»: ЦБ ответил за торможение экономики

Эльвира Набиуллина выступила с репетицией перед парламентскими фракциями накануне годового отчета в Думе

Фото: взято с сайта ЦБ

Представители фракций Госдумы одобрили озвученные главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной перед выступлением в парламенте результаты работы регулятора Банка России в укрощении инфляции до 5,6%. Но при этом они указали, что в российской экономике сложилось «некоторое торможение», из-за чего она уступает по темпу роста странам ЕАЭС. Но глава ЦБ настояла на том, что бизнес должен развиваться не только за счет дешевых кредитов, но и вовлечения акционерного капитала. По ее мнению, ускорение экономического роста нужно искать не в мягкой денежно-кредитной политике, которая выливается в рост цен, а в стимулах для повышения производительности труда. Подробнее — в материале «Реального времени».

Инфляция в стране упала до 5,6%

Накануне вечером глава Центробанка Эльвира Набиуллина приехала в Госдуму для участия в совместном заседании комитетов для рассмотрения годового отчета Банка России за 2025 год. Завтра, 26 марта, ей предстоит выступать с развернутым докладом на пленарной сессии парламента и, скорее всего, придется отвечать на каверзные вопросы о состоянии российской экономики. Поэтому встречу с представителями партийных фракций можно считать своеобразной репетицией перед схваткой. Глава ЦБ прибыла на консультационную встречу почти со всеми членами совета директоров регулятора, среди которых были Алексей Гузнов (отвечает за макропрогнозы), Филипп Габуния (страховой рынок), Михаил Мамута (отвечает за безопасность и защиту прав заемщиков).

Глава ЦБ сразу взялась за главное и доложила о результатах борьбы с инфляцией. Ее контроль в пределах допустимых значений является одной из ключевых задач для регуляторов по всему миру. По итогам 2025 года инфляция в России опустилась до 5,6%, и это самое низкое значение за последние 5 лет, сообщила Эльвира Набиуллина.

Причем укрощать инфляцию в стране пришлось 5 лет, начиная с 2021 года. «В прошлый год мы входили с двузначным ростом цен (если говорить о текущей инфляции) в 15% (если пересчитать на год). И до этого инфляция быстро набирала обороты. В ответ мы повышали ключевую ставку, и в декабре 2024 года она достигла 21%», — рассказала она.

По ее словам, ЦБ столкнулся со шквалом критики со всех сторон, высказывались сомнения в том, что ставка может быть действенным инструментом в борьбе с галопирующей инфляцией. Однако руководство Банка России настояло на проведении последовательного курса на ужесточение денежно-кредитной политики, в результате чего произошел разворот инфляции вниз.



Почему смягчение ДКП шло медленно

Эльвира Набиуллина особо подчеркнула, что «снизить инфляцию любой ценой» не было целью. ЦБ строил курс так, чтобы вернуться «плавно, без потрясений и без перелета вниз». Осторожность в снижении ключа она объяснила риском повторного разгона инфляции.

— Конечно, продолжаются дискуссии о том, что снижать ключевую ставку надо быстрее, — как бы заочно спорила глава ЦБ. По настоянию вице-спикера Госдумы Александра Жукова были просчитаны три сценария развития экономики.

В двух из них заложено смягчение денежно-кредитной политики (ДКП). «Если бы в моменте снизили ключевую ставку до 3%, как предлагают в качестве международного эталона, или до 6%, то есть примерно до уровня текущей инфляции, то получили бы классическую, как в учебнике, гиперинфляцию в первом сценарии или рост цен в десятки процентов», — сообщила она.

С другой стороны, экономика успела бы получить импульс к росту, но потом быстро захлебнулась в росте цен. «В длительной перспективе этот эксперимент обернется потерями для экономики. Долгосрочно рост ВВП будет гораздо хуже, чем при низкой инфляции», — уверена Эльвира Набиуллина.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Глава ЦБ заверила, что в этом году продолжится снижение ключевой ставки в условиях замедления инфляции. По прогнозу ЦБ, повышение общего уровня цен к концу года составит 4,5—5,5%. Отметим, что промышленность показала околонулевой рост по итогам 2025 года.

Эльвира Набиуллина увидела пользу жесткой ДКП и при повышении ставки НДС с 20 до 22% на всю производимую в стране продукцию. По ее оценке, налоговые изменения не привели к новому витку роста цен, а вклад в инфляцию составил чуть более 1%.

При этом экономика не ощутила тяжелых последствий от проведения жесткой ДКП, считает глава ЦБ. Чистая прибыль предприятий по итогам года составила 27 трлн рублей, а инвестиции также сохранились на высоком уровне — 42,6 трлн рублей. Банки выдали кредиты компаниям и приняли участие в облигациях на 11 трлн рублей. Объективно говоря, прибыль оказалась на 4% ниже, чем в предыдущем году. Однако основная часть прошлогоднего снижения прибыли пришлась на ТЭК, признала Эльвира Набиуллина. Этот спад «списали» на падение мировых цен на нефть и санкции.

— Во многих же отраслях, которые ориентированы на внутренний спрос, прибыль росла. Это означает, что ресурс для развития есть, — заключила она.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— Ускорение экономического роста, на наш взгляд, нужно искать не в мягкой денежно-кредитной политике, которая выливается в рост цен, а в стимулах для повышения производительности труда,— отметила она. По ее мнению, многие международные компании привлекают акционерный капитал, а не только строят бизнес на кредитах.

Как избежать банкротства

— Многие металлургические предприятия закрывают производства. Работники оказываются без регулярных доходов, но с ипотечными кредитами. Какие советы Вы можете дать этим людям? — последовал первый вопрос от депутатов Госдумы.

— Есть возможность оформить кредитные каникулы на полгода без начисления дополнительных процентов, — ответила глава ЦБ. При этом заемщик должен доказать снижение дохода. Как показывает опыт, в течение шести месяцев подавляющее большинство находили работу и возвращались к нормальному обслуживанию кредита.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— В настоящее время значительная часть предприятий, клиентов и физических лиц, а также финансовых учреждений и организаций сталкивается с серьезным дефицитом ликвидности. Это приводит к предбанкротным и банкротным состояниям, создавая негативный экономический и социальный фон, особенно для физических лиц, — продолжил тему депутат Сергей Гаврилов.

По его словам, были внедрены процедуры санации и реструктуризации, охватывающие как пенсионеров и льготные категории граждан, так и ипотечных заемщиков. Но ситуация с удовлетворением требований кредиторов остается крайне сложной: лишь 6% требований удовлетворяются, а менее 1% находятся в стадии реабилитации.

Что делать? Глава ЦБ ответила в том духе, что нужно решать проблему до наступления банкротства с помощью реструктуризации, а потом спасать положение поздно всем сторонам.

Зачем нефтяников попросили закрыть долги

Депутат Сергей Алтухов поинтересовался, как ЦБ относится к легализации криптообменников. В настоящее время финансовые власти разрешили квалифицированным инвесторам использовать криптовалюту во внешнеэкономической деятельности. Но ее недостаточно для удовлетворения потребностей предприятий, в том числе для внешнеэкономической деятельности. Им приходится привлекать средства извне. «Каково ваше мнение относительно легализации обменников, хотя бы в рамках экспериментального правового режима? Какой экономический эффект вы ожидаете от такой легализации в случае ее поддержки?» — спросил он.

Реальное время / realnoevremya.ru

Тут глава ЦБ проявила либеральный подход, заявив, что «надо дать возможность и тем, и другим» (т.е. банкам, брокерам и др). «Причем мы считаем, что это нужно делать все-таки не в рамках экспериментально-правового режима, а общего регулирования», — сказала Эльвира Набиуллина.

Другой из депутатов попросил объяснить, почему российским нефтяным компаниям рекомендовали выплатить долги по кредитам. Глава ЦБ ответила, что сейчас хорошая конъюнктура, а их суммы долга достаточно велики. Банки смогут направить полученные от них средства на кредитование новых заемщиков. «Это просто разумное распоряжение деньгами», — по-хозяйски рассудила она.

За осознанное охлаждение

Однако большая часть диалога вращалась вокруг оценки влияния жесткой ДКП на российскую экономику. По мнению парламентариев, промышленность показала более низкие темпы развития, чем в странах ЕАЭС. Председатель комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг, представляющий фракцию «Справедливая Россия», заметил, что страна живет и работает в условиях ведения СВО, поэтому ей нужны сильные мускулы. «Вас есть за что похвалить, но этого недостаточно при возможностях ЦБ», — сказал он.



взято с сайта duma.gov.ru

— Если бы ключевую ставку опустили до 15% в 2025 году, это было бы нормально. Но сейчас бизнес ждет 12%, и пока этого не произойдет, серьезных инвестиций ждать не стоит, — критиковал он ЦБ за медлительность в реагировании на ухудшение экономики.

По его мнению, предприятия испытывают дефицит ликвидности, но рассчитывать на привлечение акционерного капитала не самый лучший путь. «Инвесторы не встанут в очередь за акциями Соликамского магниевого завода», — сказал он, давая понять, что частным инвесторам интересны голубые фишки, а не бумаги небольших предприятий.

Депутат Госдумы от Татарстана Максим Топилин, представляющий партию «Единая Россия», признал, что сейчас есть некоторое торможение в экономике, но это осознанное охлаждение. Это сделано в расчете на будущий качественный рост, но и поддерживает ЦБ в перестройке механизмов стимулирования инвестиций. В результате депутаты одобрили отчет ЦБ без замечаний.