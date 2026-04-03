Авиакомпании повышают топливные сборы на рейсах в Азию и Египет

По данным АТОР, туры дорожают из-за конфликта на Ближнем Востоке и перекрытия Ормузского пролива

Российские и зарубежные авиакомпании, выполняющие рейсы в Египет, Вьетнам и Таиланд, начали повышать топливные сборы и выставлять туроператорам дополнительные счета по некоторым ранее подтвержденным перевозкам. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В организации отметили, что рост цен связан с конфликтом на Ближнем Востоке и перекрытием Ормузского пролива.

По данным АТОР, средняя стоимость пакетного тура в Египет увеличилась на $57 на человека, или примерно на 10 тыс. рублей на двоих по курсу туроператора. На отдельных направлениях надбавка достигает $110 на человека (около 18,8 тыс. рублей на двоих).

Туры в Таиланд подорожали в среднем на $119 (около 20,3 тыс. рублей на двоих), а на некоторых направлениях надбавка достигает $129. Стоимость туров во Вьетнам выросла в среднем на $161 (около 27,5 тыс. рублей на двоих), а из отдельных городов — до $200.

Как отметили в ассоциации, авиакомпании выставляют дополнительные счета по рейсам на ближайшие даты. При этом многие туры уже проданы по прежним ценам, а у части туристов оформлены билеты и ваучеры

Ранее «Реальное время» писало, что с конца марта авиакомпании повысили топливный сбор сразу на нескольких зарубежных направлениях.

Ариана Ранцева