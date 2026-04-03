17,5 млн кВт·ч экономии — за 6 лет: «ТАИФ-НК» представил достижения на «Энергопром-2026»

Три дня, более сотни компаний из России и зарубежья, десятки деловых встреч и подписанных соглашений: в «Казань Экспо» развернулся Казанский международный электроэнергетический форум

На три дня столица Татарстана превратилась в центр одного из самых значимых профильных событий страны. В «Казань Экспо» открылся Международный электроэнергетический форум «Энергопром» — ключевое отраслевое мероприятие в сфере электроэнергетики, содействующее решению актуальных задач развития сектора и реализации Энергетической стратегии России до 2050 года. С этого года форуму присвоен федеральный статус. Традиционно свои достижения и разработки в сфере энергетики представила Группа ТАИФ, в состав стенда которой вошли «ТАИФ-НК» и «ТГК-16». Обо всем подробнее — в материале «Реального времени».

«Качество жизни — это экономика, а экономика — это энергетика»

«Энергопром» уже давно зарекомендовал себя как одно из ведущих профильных мероприятий в стране, и интерес к его выставочной и деловой программе всегда остается на высоком уровне, тем более в этом году форуму присвоен федеральный статус.

В торжественной церемонии открытия форума приняли участие раис Татарстана Рустам Минниханов, министр энергетики России Сергей Цивилев, заместитель министра промышленности и торговли РФ Михаил Иванов, заместитель премьер-министра Республики Беларусь Виктор Каранкевич и представители энергетической отрасли ряда стран.

Рустам Минниханов отметил неразрывную связь качества жизни населения с развитием экономики и энергетики. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Рустам Минниханов отметил неразрывную связь качества жизни населения с развитием экономики и энергетики, а также поблагодарил федеральные ведомства за поддержку.

— Наш форум стал общефедеральным благодаря Министерству энергетики и Министерству промышленности и торговли Российской Федерации. Мы всегда должны понимать, что качество жизни — это экономика, а экономика — это энергетика, — подчеркнул Рустам Минниханов.

Сергей Цивилев отметил, что с каждым годом форум приобретает все большее значение не только в России, но и за рубежом. С этого года мероприятие имеет федеральный статус, что подчеркивает его стратегическое значение для отрасли.

Сергей Цивилев подчеркнул, что с каждым годом форум приобретает все большее значение не только в России, но и за рубежом. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

— На форуме мы показываем, чего достигли, как движемся вперед. В этом году количество участников в два раза больше по сравнению с прошлым годом. Мы с огромным уважением относимся к тем, кто производит оборудование, технологии, машины и механизмы для энергетики. Очень важно, что в рамках форума традиционно будет День молодежи. Это наше будущее. Мы их учим, создаем и затем передадим им в надежные руки экономику страны. Желаю всем хорошей работы, подписания выгодных контрактов и открытия новых интересных решений, — обратился к участникам глава Минэнерго России.

Заместитель премьер-министра Беларуси Виктор Каранкевич акцентировал внимание на значимости международного сотрудничества в области энергетики и отметил успешное взаимодействие между государствами, развитие совместных проектов и обмен технологиями.

«Энергопром» уже давно зарекомендовал себя как одно из ведущих профильных мероприятий в стран. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

— Это авторитетная выставочная площадка, которая традиционно собирает ведущие компании и организации в энергетической сфере, чтобы обменяться опытом, представить свои новые разработки и технологии и обсудить дальнейшие стратегии развития энергетического комплекса. В деловой программе — много встреч на уровне экспертов и демонстрация крупнейших инновационных проектов, а также обсуждение и рассмотрение передового опыта в сфере цифровизации, автоматизации технологических и производственных процессов, укрепления научного и кадрового состава энергетического комплекса, — сказал он.

Заместитель министра промышленности и торговли России Михаил Иванов сообщил, что отечественная отрасль энергомашиностроения демонстрирует активный рост: в прошлом году производство увеличилось на 10%. На форуме представлены передовые разработки, включая газовые турбины и новейшее электротехническое оборудование.

Более 110 компаний, 8 тысяч квадратных метров экспозиции

На традиционный обход экспозиции официальной делегации потребовалось немало времени. Оно и понятно: «Энергопром» вновь побил рекорды по количеству участников и занимаемой площади — 8 тысяч квадратных метров.

«Энергопром» вновь побил рекорды по количеству участников и занимаемой площади. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Свои решения и передовые разработки в электроэнергетике представили более 110 отраслевых компаний. География участников охватывает более 20 регионов России, включая Москву, Санкт-Петербург, Татарстан, регионы Поволжья, Урала, Сибири и юга страны, а также три зарубежные страны: Китай, Беларусь и Кыргызстан.

Рустам Минниханов и Сергей Цивилев ознакомились с проектами и технологиями «Татнефти», «Сетевой компании», «Татэнерго», КМПО, «КЭР-Холдинга», «Казанькомпрессормаша», Завода газотурбинного оборудования, «Обнинскэнерготеха», холдинга ЭРСО, «Россетей», а также посетили стенды Академии наук Татарстана, КГЭУ и МФТИ.

О достижениях Группы компаний в области энергетики, участникам обхода рассказал генеральный директор АО «ТАИФ» Тимур Шигабутдинов. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

У стенда ТАИФа задержались надолго. О достижениях Группы компаний в области энергетики участникам обхода рассказал генеральный директор АО «ТАИФ» Тимур Шигабутдинов. Так, он отметил, что генерирующая компания Группы ТАИФ — АО «ТГК-16», созданная в 2010 году на базе двух тепловых электростанций (Казанская ТЭЦ-3 и Нижнекамская ТЭЦ-1), — за прошедшие годы нарастила установленную мощность по выработке электроэнергии на 28%, до 1,7 ГВт, а возможности по выработке тепловой энергии увеличились на 9%, превысив отметку в 6 тысяч Гкал/ч. При этом расход условного топлива на производство киловатт-часа энергии в компании составляет 275 граммов при установленном Минэнерго целевом показателе в 313 граммов.

Работа над модернизацией действующих и строительством новых мощностей продолжается. Имеется серьезная программа развития на десятки лет вперед.

Стенд АО «ТАИФ-НК»

Внимание гостей форума привлекла экспозиция АО «ТАИФ-НК», представленная на стенде Группы. Предприятие включает в себя Нефтеперерабатывающий завод, Завод бензинов и КГПТО. Переработка нефтяного сырья в год составляет 8,3 миллиона тонн.

Внимание гостей форума привлек также стенд нефтеперерабатывающей компании «ТАИФ-НК». . Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Компания реализует ряд мероприятий для повышения энергоэффективности, направленных на экономию электроэнергии, природного газа, тепла и воды. Эти инициативы включают модернизацию оборудования, оптимизацию технологических процессов и использование современных технологий, что позволяет значительно сократить потребление энергоресурсов.

— В рамках программы, реализованной с 2022 по 2025 год, а также запланированных инвестиций на 2026—2028 годы, АО «ТАИФ-НК» ожидает достижения значительных результатов в области повышения энергоэффективности. Сэкономив порядка 17,5 миллиона кВт·ч за весь период, а также приблизительно 514 ГКал тепловой энергии, компания сможет существенно снизить затраты на энергоресурсы. Это, в свою очередь, позволит не только оптимизировать производственные процессы, но и увеличить прибыль предприятия, — подчеркнул главный энергетик АО «ТАИФ-НК» Рамиль Нуруллин.

Рамиль Нуруллин подчеркнул: внедрение устойчивых практик и технологий способствует снижению расходов и вносит вклад в защиту окружающей среды. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Существенных результатов нефтепереработчики достигли в снижении потребления водных ресурсов — с момента реконструкции собственных локальных очистных сооружений в 2015 году забор воды из реки Камы сократился на 14,5 миллиона кубических метров.

— Это примерно 22% от объема воды Заинского водохранилища. Экономия водных ресурсов связана с тем, что мы, очищая промливневые стоки поступающие с производственных площадок, получаем очищенную подпиточную воду и продолжаем применять ее в динамике производственных процессов, — уточнил главный энергетик компании.

Рамиль Нуруллин подчеркнул: внедрение устойчивых практик и технологий не только способствует снижению расходов, но и вносит вклад в защиту окружающей среды.



Драйвер форума

Помимо специализированной выставки, в рамках форума состоялось заседание правительства Татарстана: «О ходе реализации государственной программы РТ «Энергоресурсоэффективность в РТ» в 2025 году и задачах на 2026 год». Заседание провел премьер-министр РТ Алексей Песошин. В работе также приняли участие заместитель министра энергетики Российской Федерации Эдуард Шереметцев, представители федеральных и региональных органов власти, а также руководители предприятий и организаций отрасли.

Свои решения и передовые разработки в электроэнергетике представили более 110 отраслевых компаний. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Заместитель премьер-министра — министр промышленности и торговли Республики Татарстан Олег Коробченко представил итоги реализации государственной программы энергоэффективности.

По итогам 2025 года индекс промышленного производства в Татарстане составил 109,9%, при этом энергоемкость промышленности снизилась на 5%. За последние 5 лет потребление электроэнергии в регионе выросло на 16% и достигло порядка 37 млрд кВт·ч, что требует дальнейшего развития генерирующих мощностей и модернизации энергетической инфраструктуры.

В числе приоритетных задач: повышение эффективности использования энергоресурсов, развитие высокоэффективной генерации, совершенствование механизмов технологического присоединения и внедрение цифровых технологий в управление отраслью. Отдельное внимание на заседании уделили развитию рынка газомоторного топлива и повышению эффективности его использования.

В рамках ТЭФ также состоялся День поставщика. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В рамках ТЭФ также состоялся День поставщика, который, по мнению Сергея Цивилева, имеет стратегическое значение для развития России.

— Здесь представлены как раз те предприятия, с которыми мы будем заключать договоры на долгосрочный отраслевой заказ. Мне очень приятно, что все больше компаний приходит сюда, на этот форум, чтобы представить свою продукцию. Уверен, что в следующем году их будет значительно больше и появятся новые интересные решения. Я вижу людей с горящими глазами, желающих производить, желающих менять все вокруг. Это и есть драйвер форума, — сказал глава Минэнерго России.

— Республика у нас была, есть и будет промышленной. Мы крупный потребитель энергии в различных формах: 19 миллиардов кубометров газа, 37 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. Сегодня мы имеем большие мощности, но в то же время они не так конкурентоспособны на рынке. Наша задача — не брать 206 миллиардов с оптового рынка, а, наоборот, продавать и на этом делать хороший бизнес. Без энергетики развитие нашего государства невозможно. То, что сегодня ставится, — это программа-минимум, которую мы должны все вместе реализовать. Огромная благодарность всем участникам. Все наши партнеры здесь. Мы видим, что Россия превращается в серьезного игрока по производству электротехнических и генерирующих мощностей, — заключил Рустам Минниханов.

Также в рамках заседания прошла церемония награждения победителей республиканского конкурса на лучшие достижения в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности за 2025 год.