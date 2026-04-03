Суд в Нижнекамске оштрафовал мужчину за запрещенную символику

Нарушителя из Нижнекамска привлекли к ответственности по статье 20.3 КоАП РФ и назначили административный штраф

Полицейские выявили факт демонстрации запрещенной символики в Нижнекамске. Нарушитель привлечен к административной ответственности. Об этом сообщает МВД по Татарстану.

По данным правоохранительных органов, 27 марта 2026 года в 16:10 в автомобиле «Лада Калина», припаркованном у дома №32 по улице Юности, на салонном зеркале заднего вида была размещена подвеска в виде восьмиконечной равнолучевой звезды с ромбовидными черно-белыми лучами, расходящимися от центра.

Согласно культурологическому заключению, изображение является символикой международного общественного движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ)*. Деятельность движения решением Верховного Суда Российской Федерации от 17 августа 2020 года признана экстремистской и запрещена на территории России.

Решением Нижнекамского городского суда правонарушитель признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.3 КоАП РФ. Ему назначено наказание в виде административного штрафа.

Ариана Ранцева