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Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки

11:21, 08.03.2024

Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» со счетом 6:0 разгромили «Питтсбург Пингвинз» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ. Российский нападающий Александр Овечкин забросил одну из шайб и отметился голевой передачей.

Теперь на счету Овечкина за всю карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ 840 голов и 692 результативные передачи. По числу голов он занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, отставание от рекорда Уэйна Гретцки (894) сократилось до 54.

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Нафиса Миннехузина
СпортХоккей
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