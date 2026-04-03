Международный энергетический форум «Энергопром»: темы, новости, спикеры

С 1 по 3 апреля в Казани на территории Kazan Expo проходит Международный электроэнергетический форум «ЭНЕРГОПРОМ-2026». Форум посвящен реализации энергетической стратегии России до 2050 года и решению актуальных задач электроэнергетики. Он проводится с 1998 года, а с 2026-го имеет федеральный статус. На форуме работала выездная редакция «Реального времени».

Первым гостем выездной редакции стал Александр Красавин, директор департамента по сервису газовых турбин компании «Технологические системы и защитные покрытия». Его департамент занимается ремонтом импортного оборудования, чьи производители в 2022 году покинули российский рынок.

— На первых этапах работать было, конечно, сложно. Мы узнавали все на конкретных изделиях и в непростых условиях, — заметил Александр Красавин.

Он напомнил: это не первый подобный вызов для нефтегазовой отрасли страны, впервые сложности возникли еще в 2014 году. «Мы тогда прошли практически все аттестационные испытания за границей для того, чтобы локализовать производство в России», — сообщил директор департамента «Технологические системы и защитные покрытия».

Главный энергетик АО «ТАИФ-НК» Рамиль Нуруллин рассказал, что в год предприятие перерабатывает 8,3 млн тонн сырья.



— Работая на таком большом предприятии, всегда задумываемся о повышении энергоэффективности, снижении затрат на энергоресурсы, которые на сегодняшний день являются ключевыми в деятельности компании. На ТАИФ-НК проводятся мероприятия по повышению энергоэффективности и внедрению новые проектов, которые напрямую влияют на экономию энергоресурсов, — сообщил он.

Предприятием уже сэкономлено 514 тыс. Гкал тепловой энергии, 17,5 млн кВт электроэнергии, 14,8 куб. м воды, что равняется 20% Заинского водохранилища.

— По сэкономленной электроэнергии мы могли бы Нижнекамск в течение какого-то времени снабжать точно, — отметил главный энергетик АО «ТАИФ-НК».



Для обеспечения СИБУРа, ТАИФ-НК и других потребителей были проработаны вопросы по расширению Казанской ТЭЦ-3 и Нижнекамской ТЭЦ-1, сообщил генеральный директор АО «ТГК-16» Эдуард Галеев.

— Будут использованы наилучшие доступные технологии. Это газовые машины, которые будут производиться или отечественными производителями, или импортными. У нас есть несколько предложений, мы их сейчас прорабатываем, — рассказал он.

По его словам, сейчас идут предпроектные работы, решается вопрос по выделению земли под мощности.

Компания «АЭС Комплект» из Минска, которая производит и поставляет коммутационное и подстационное оборудование, принимает участие в «ЭНЕРГОПРОМЕ» уже четвертый год подряд. Уже два года она активно работает с «Сетевой компанией» и является основным поставщиком выключателей на 10 кВт по программе замены устаревшего оборудования.

Начальник отдела сбыта и маркетинга «АЭС Комплект» Кирилл Николайчик, рассказал, что компания испытывает те же вызовы, что и российские производители: «Ушли некоторые традиционные производители, проблемы с платежами, импортом, логистикой. Но это не катастрофа, а тектонический сдвиг, который требует изменений, адаптаций».

Выработанная в Татарстане электроэнергия иногда экспортируется на запад Казахстана. Об этом рассказал полномочный представитель Татарстана в Казахстане Денис Валеев. Еще один проект, в котором есть «татарстанский» след, — «Росатом» строит первую в Казахстане АЭС на озере Балхаш. По словам Дениса Валеева, специалисты для этой атомной электростанции будут учиться в том числе в Казанском энергоуниверситете.

— Мы всегда стараемся во всех наших переговорах с казахстанскими коллегами продвигать идею, что очень много технических решений наши энергетические компании реализовали у себя дома, обкатали, создали аналоги западных технологий, локализовали у себя. И нам нестыдно предложить это казахстанцам, — заявил он.



Делегация Кыргызстана приехала на форум с инвестиционными проектами для строительства каскадов гидроэлектростанции, которые вырабатывают 80% электроэнергии в стране. Об этом рассказал начальник отдела балансов и потери электроэнергии Кыргызского энергетического расчетного центра Айдар Байгазиев.



Сейчас в Кыргызстане развивается промышленность и строительство — как следствие, наблюдается рост потребления электроэнергии, поэтому перед энергосистемой страны стоит задача развития собственной генерации. Страна развивает инновационную энергетику, использует возобновляемые источники энергии — строятся солнечные электростанции. Но пока собственных мощностей не хватает, и Кыргызстан импортирует энергию из России через территорию Казахстана.



— Если все наши планы реализуются, то где-то к 2027 году мы планируем полностью решить вопрос дефицита электроэнергии, — заявил Айдар Байгазиев.



