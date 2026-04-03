В Казани и Нижнекамске наблюдается улучшение состояния пострадавших на НКНХ

Два пациента в Казани переведены в обычные отделения, а в Нижнекамске наблюдаются положительные изменения у всех

Глава Нижнекамского района Радмир Беляев сообщил о положительной динамике состояния пострадавших, проходящих лечение.

Два пациента, доставленные в Москву, переведены из реанимации в общие палаты. Все, кто лечится в столичных медицинских центрах, демонстрируют улучшение состояния.

Ранее в Казани два пациента также были переведены из реанимации в обычные отделения. В реанимации остается один человек, его состояние также улучшается.

В Нижнекамске у всех пациентов врачи отмечают положительную динамику здоровья.

Напомним, 31 марта на предприятии «Нижнекамскнефтехим» в Татарстане произошел сбой оборудования, который привел к взрыву и пожару. В результате происшествия погибли три человека, в том числе один пожарный, еще 72 человека получили травмы различной степени тяжести.



Ариана Ранцева