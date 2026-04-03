В Казани и Нижнекамске наблюдается улучшение состояния пострадавших на НКНХ
Два пациента в Казани переведены в обычные отделения, а в Нижнекамске наблюдаются положительные изменения у всех
Глава Нижнекамского района Радмир Беляев сообщил о положительной динамике состояния пострадавших, проходящих лечение.
Два пациента, доставленные в Москву, переведены из реанимации в общие палаты. Все, кто лечится в столичных медицинских центрах, демонстрируют улучшение состояния.
Ранее в Казани два пациента также были переведены из реанимации в обычные отделения. В реанимации остается один человек, его состояние также улучшается.
В Нижнекамске у всех пациентов врачи отмечают положительную динамику здоровья.
Напомним, 31 марта на предприятии «Нижнекамскнефтехим» в Татарстане произошел сбой оборудования, который привел к взрыву и пожару. В результате происшествия погибли три человека, в том числе один пожарный, еще 72 человека получили травмы различной степени тяжести.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».