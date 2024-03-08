Доходы бюджета России выросли, а дефицит сократился

Доходы федерального бюджета России в январе-феврале 2024 года выросли на 59% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составили 5,025 трлн рублей. При этом расходы бюджета увеличились на 17% и достигли 6,499 трлн рублей.

Предварительная оценка Минфина показала, что дефицит бюджета составил 0,8% ВВП или 1,474 трлн рублей, что в 1,6 раза меньше, чем за аналогичный период 2023 года

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Нафиса Миннехузина