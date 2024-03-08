Wildberries: «С каждым годом женщин-предпринимателей становится больше»

К 8 Марта аналитики Wildberries выяснили, как много женщин занимается продажами на маркетплейсе. Опрос показал, что их число растет с каждым годом. Большинство из них (41%) специализируется на одежде, обуви, аксессуарах или белье, 28% продают товары для дома, а еще 11% — детские товары.

Опрос также показал, что 71% продавцов начали свою деятельность на платформе от 1 до 3 лет назад. Главными критериями выбора Wildberries женщины отмечают возможность удаленной работы (65%), широкую аудиторию (71%) и перспективы масштабирования бизнеса (38%).

В планах на 2024 год у онлайн-предпринимательниц — саморазвитие, обучение своих сотрудников и увеличение доходов более чем в 2 раза. В опросе приняли участие около 5 000 продавцов с семи стран присутствия Wildberries в феврале — марте 2024 года.

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Нафиса Миннехузина