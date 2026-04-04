В Татарстане начнется капитальный ремонт моста через реку Тойму на трассе М-7

На федеральной трассе М-7 «Волга» в Татарстане запланированы масштабные ремонтные работы. Речь идет о капитальном ремонте моста через реку Тойма, расположенного на 1032 километре автодороги. Об этом стало известно из документов на сайте госзакупок.

При этом, согласно документации, работы растянутся вплоть до 2028 года. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 7,17 млн рублей, в том числе по годам:

2026 год — 2,4 млн рублей;

2027 год — 2,4 млн рублей;

2028 год — 2,2 млн рублей.

Заказчиком является ФКУ «Волго-Вятскуправтодор». Напомним, что в Тетюшском районе Татарстана перекроют два моста для капремонта за 175 млн рублей.

Наталья Жирнова