«Появился азарт — быстрее раскрывать»: «маникюрный» метод эксперта из Татарстана взяли на вооружение в МВД РФ

Старший лейтенант из Нижнекамска получила благодарность от генерал-лейтенанта полиции, начальника Экспертно-криминалистического центра МВД России Вадима Казьмина. С подачи Рании Марданшиной ее коллеги по всей стране начали использовать метод, который девушка присмотрела... в маникюрном салоне и опробовала на местах преступлений. В итоге для нужд полиции начали закупать силиконовые штампы, которые ранее использовались исключительно для красы ногтей — путем переноса оригинального рисунка на пластинку ногтя. Теперь эта техника позволяет получать качественные следы и облегчает розыск преступников.

Любое преступление оставляет следы. Но даже современная техника не всегда в силах зафиксировать и верно идентифицировать того, кто наследил. Качественные отпечатки пальцев можно «откатать» лишь у задержанного преступника. Тогда как на месте происшествия экспертам-криминалистам приходится искать те самые следы в местах, которых мог коснуться предполагаемый убийца, вор, насильник. И потом искать совпадение этих следов в автоматической дактилоскопической информационно-поисковой базе — АДИС «Папилон».



«Но бывает так, что след есть, а снять его не получается — на деревянных, пористых поверхностях или вот на мягком кожаном кресле. Порошком обработали место — след виден, но приклеиваем пленку, продавливаем... и получаем не следы пальцев, а рельеф кресла», — объяснил начальник ЭКЦ МВД Татарстана Анас Мухаметзянов журналисту «Реального времени».

С такой проблемой и столкнулась старший эксперт нижнекамского УВД Рания Марданшина. По ее словам, получить качественный след с панелей автомобиля или подоконника раньше удавалось редко. Результат часто оказывался не годен для работы с базой «Папилон».

Подполковник Павел Ульянов и старший лейненант Рания Марданшина. Предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой УВД Нижнекамска. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой УВД Нижнекамска

«Я изначально работала с этой базой, когда пришла на службу в 2018 году. Все следы и совпадения по преступлениям в Нижнекамске проходили через меня. Появился азарт — быстрее раскрывать! И очень обидно бывало, если следы непригодные», — делится Рания.

Решение сотрудница полиции нашла пару лет в салоне красоты, куда пришла под Новый год ради праздничной прически и маникюра:

— Если честно, не очень все эти женские штучки люблю. Очень много времени отнимает. Обычно я аудиокнигу слушаю или фильм смотрю в наушниках. А тут телефон разрядился и пришлось два часа по сторонам глазеть. Вот и увидела — как узоры со штампа на ногти переносят.

У работницы салона Рания узнала, где продают такие силиконовые штампы, купила в спецмагазинчике рублей за 100—150 и на очередном дежурстве убедилась — работает! Выделенный дактилоскопическим порошком след на панели автомобиля легко отпечатался на поверхности мягкого силиконового штампа, а с него — на листе бумаге. И дальше с помощью скана пополнил федеральную базу розыска.

Орудие из арсенала маникюрщиц появилось в чемоданчиках большинства экспертов республики. Плотникова Ирина / realnoevremya.ru

Начальник экспертного отдела УВД Нижнекамска подполковник Павел Ульянов эксперимент одобрил, и лейтенант стала пробовать «маникюрный» метод переноса следов с разных поверхностей. Однако в 2022-м исследование пришлось прервать на несколько месяцев: Марданшину отправили на учебу в Волгоград, осваивать новый для нее вид экспертиз — по документам, на предмет их подлинности либо подделки.

Доказательства эффективного нового метода из Нижнекамска отправили в ЭКЦ МВД Татарстана, после чего орудие из арсенала маникюрщиц появилось в чемоданчиках большинства экспертов республики. А после проверки «ноу-хау» в Москве выпустили методичку по его использованию, которую разослали во все экспертно-криминалистические подразделения полиции РФ.

К этому времени «автор» методики уже переключилась с работы на «Папилоне» на экспертизы наркотических средств. А также прошла обучение на допуск к проведению исследований о качестве спиртосодержащей и пищевой продукции. «Как нас учили — массово по России икру подделывают, мед и алкоголь. Вообще — все, что угодно фальсифицировать могут», — говорит Рания как химик.

Марданшина окончила Химический институт им. Бутлерова КФУ, экспертную работу выбрала еще во время учебы. После четвертого курса проходила практику в отделе полиции родного города — Азнакаево, а вот заявление о приеме на службу направила в Нижнекамск. И не пожалела о выборе, несмотря на суточные дежурства, кровь и грязь, с которыми приходится сталкиваться полицейским экспертам. Пользуясь случаем, Рания поздравила коллег по службе с 8 Марта:

— Желаю женского счастья, исполнения желаний и чтобы не теряли интерес к жизни, радовались сегодняшнему моменту!