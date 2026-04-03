Африканские страны хотят расширить авиасообщение с Россией

Прямые рейсы ускорят обмены и создадут взаимовыгодные партнерства, считают представители порта Ломе

Африканские страны заинтересованы в развитии авиасообщения с Россией, заявили участники Международного транспортно-логистического форума в Санкт-Петербурге, пишет ТАСС.

Он отметил, что для поездки из Ломе в Санкт-Петербург потратил почти сутки, так как пришлось лететь через Аддис-Абебу и Москву. По его словам, развитие прямого авиасообщения ускорит обмены между странами.

Кваме Туна Вили Нене подчеркнул, что африканские страны заинтересованы в развитии связей с Евразией. Он добавил, что Россия «имеет все козыри на руках» для создания взаимовыгодных партнерств и выразил надежду на соблюдение принципа взаимной выгоды.

Представитель порта поблагодарил Россию за помощь в обеспечении безопасности на континенте и предложил рассмотреть партнерства с африканскими странами, не имеющими выхода к морю, чтобы расширить их внешние связи.

Форум проходит с 1 по 3 апреля в Санкт-Петербурге и посвящен развитию международных транспортно-логистических коридоров, цифровизации отрасли и применению беспилотных технологий. Организатором мероприятия выступает Минтранс РФ при поддержке правительства, оператором — Фонд Росконгресс.

Ранее «Реальное время» писало, что аэропорт Казани перешел на летнее расписание.

Ариана Ранцева