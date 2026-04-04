Минниханов о ЧП на НКНХ: «Кроме диверсий и вражеских налетов есть иногда наша безалаберность»
Глава республики отметил эффективную работу экстренных служб, администрации Нижнекамска и руководства предприятия
Раис Татарстана Рустам Минниханов провел экстренное совещание в Доме правительства республики, посвященное вопросам производственной безопасности. Причиной совещания стала авария, произошедшая на заводе «Нижнекамскнефтехим» 31 марта. Подробнее о ней — в материале.
Минниханов заявил о необходимости усиления контроля безопасности на производствах.
— Руководителям контрольно-надзорных органов, отраслевых министерств, производственных предприятий необходимо усилить контроль за соблюдением технологических процессов, неукоснительно соблюдать требования промышленной безопасности, проводить качественное обучение персонала. Также нужно усилить контроль за работой подрядных организаций. <...> Мы республика техногенная. Кроме диверсий и вражеских налетов есть иногда наша безалаберность или безответственность, что может быть очень чревато. Поэтому на эти вопросы необходимо обратить особое внимание, — подчеркнул Раис Татарстана.
Рустам Минниханов выразил глубокие соболезнования семьям погибших. Он подчеркнул, что всем пострадавшим и семьям погибших будет оказана необходимая помощь и поддержка со стороны предприятия и местных властей.
В настоящее время на предприятии продолжаются аварийно-спасательные работы, введен режим ЧС. Глава республики отметил эффективную работу экстренных служб, администрации Нижнекамска и руководства предприятия.
