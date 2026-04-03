Казахстан и Россия ведут переговоры по новому магистральному газопроводу

Газопровод протянется от Астаны до границы с РФ, длина казахстанской части — около 540 км

Власти Казахстан ведут переговоры с российской стороной по техническим и коммерческим вопросам нового магистрального газопровода, направленного на газификацию северных регионов республики. Об этом сообщил председатель правления QazaqGaz Алибек Жамауов на конференции «Казнефтегазсервис — 2026», пишет ТАСС.

Газопровод пройдет от Астаны до Петропавловск и до границы с Россией, общая длина казахстанской части составит около 540 км. По территории РФ планируется проложить 118 км трубы, чтобы обеспечить стыковку с казахстанской частью.

Новый газопровод станет продолжением магистрального трубопровода «Сарыарка», соединяющего города Кызылорда и Астану. Проект рассчитан на газификацию северных регионов — Акмолинской и Петропавловской областей, с полным подключением к 2030 году. В октябре 2025 года «Газпром» и Казахстан подписали меморандум о реализации проекта.

Ариана Ранцева