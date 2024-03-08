Несколько лыжниц пострадали во время юношеской Спартакиады в Сочи

Несколько участниц гонки с общего старта классическим стилем на юношеской Спартакиаде учащихся России в Сочи получили травмы из-за массового завала. Об этом сообщила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

По ее словам, у девушек в основном ушибы, но есть и две сломавших запястье спортсменки. Сколько всего человек пострадало, пока неизвестно.

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Нафиса Миннехузина