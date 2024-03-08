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Росстат: каждый десятый россиянин получает свыше 100 тысяч рублей среднедушевого дохода

13:42, 08.03.2024

Росстат впервые зафиксировал среднедушевой доход свыше 100 тысяч рублей у 9,9% населения страны и отметил снижение доли россиян с невысокими доходами.

По данным ведомства:

  • Заработные платы в стране растут: в среднем за прошедшие 6 лет они увеличились почти на треть.
  • Уровень бедности рекордно снизился — до 9,3%.
  • Многолетний перекос в сторону сферы услуг постепенно выправляется за счет увеличения доходов в реальном секторе экономики.

Драйверами роста зарплат остаются квалифицированные рабочие и специалисты в сфере IT.

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Нафиса Миннехузина
Общество
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