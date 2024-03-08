Росстат: каждый десятый россиянин получает свыше 100 тысяч рублей среднедушевого дохода
Росстат впервые зафиксировал среднедушевой доход свыше 100 тысяч рублей у 9,9% населения страны и отметил снижение доли россиян с невысокими доходами.
По данным ведомства:
- Заработные платы в стране растут: в среднем за прошедшие 6 лет они увеличились почти на треть.
- Уровень бедности рекордно снизился — до 9,3%.
- Многолетний перекос в сторону сферы услуг постепенно выправляется за счет увеличения доходов в реальном секторе экономики.
Драйверами роста зарплат остаются квалифицированные рабочие и специалисты в сфере IT.
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