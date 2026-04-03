В Казани за три дня подали более 20 тысяч заявлений в первый класс

Наибольшим спросом пользуются лицей «Алгоритм», лицей №186 «Перспектива» и гимназия №184 им. М.И. Махмутова

Фото: Артем Дергунов

В Татарстане за три дня, с 1 по 3 апреля, родители подали более 20 тысяч заявлений на запись детей в первый класс через портал Госуслуги, сообщает Минцифры РТ.

Предварительно в школы зачислены более 3,4 тысячи детей, при этом приоритет отдается очередности подачи заявок.

В Казани наибольший спрос среди родителей вызывают следующие школы: лицей «Алгоритм» — 437 заявлений, многопрофильный лицей №186 «Перспектива» — 321 заявление, гимназия №184 им. М.И. Махмутова — 290 заявлений, многопрофильный лицей — 242 заявления и лицей №35 «Галактика» — 230 заявлений.

Подача заявления через Госуслуги стала возможной в рамках нацпроекта «Экономика данных», направленного на повышение доступности госуслуг.

Прием заявлений продолжается до 30 июня для льготников и по месту прописки, а с 6 июля — для всех желающих при наличии свободных мест.

Ариана Ранцева