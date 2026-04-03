WSJ: переговоры США и Ирана о перемирии зашли в тупик
Тегеран отказался встречаться с американскими представителями в Исламабаде
Очередной раунд переговоров о перемирии между США и Ираном зашел в тупик. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на региональных посредников.
По данным издания, переговоры велись при посредничестве ряда стран, в том числе Пакистана. Однако Тегеран отказался от встречи с американскими официальными лицами в Исламабаде и назвал требования Вашингтона неприемлемыми.
При этом Турция и Египет продолжают искать пути выхода из ситуации. Рассматриваются новые площадки для возможных переговоров, среди них — Доха и Стамбул.
Ранее Иран выдвигал условия прекращения войны, включая выплату Соединенными Штатами репараций, вывод американских войск с баз на Ближнем Востоке и гарантии отказа от новых ударов.
