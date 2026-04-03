Новости общества

07:25 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

WSJ: переговоры США и Ирана о перемирии зашли в тупик

20:59, 03.04.2026

Тегеран отказался встречаться с американскими представителями в Исламабаде

WSJ: переговоры США и Ирана о перемирии зашли в тупик
Фото: Benjamin Smith на Unsplash

Очередной раунд переговоров о перемирии между США и Ираном зашел в тупик. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на региональных посредников.

По данным издания, переговоры велись при посредничестве ряда стран, в том числе Пакистана. Однако Тегеран отказался от встречи с американскими официальными лицами в Исламабаде и назвал требования Вашингтона неприемлемыми.

При этом Турция и Египет продолжают искать пути выхода из ситуации. Рассматриваются новые площадки для возможных переговоров, среди них — Доха и Стамбул.

Ранее Иран выдвигал условия прекращения войны, включая выплату Соединенными Штатами репараций, вывод американских войск с баз на Ближнем Востоке и гарантии отказа от новых ударов.

Ариана Ранцева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество

Новости партнеров

Читайте также