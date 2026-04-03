Новости общества

07:20 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В России предложено учредить День войск беспилотных систем

18:49, 03.04.2026

Памятная дата 12 ноября приурочена к созданию Войск беспилотных систем в 2025 году

Фото: Динар Фатыхов

В России предложено установить новую памятную дату — День войск беспилотных систем, который будут отмечать 12 ноября.

Дата выбрана в честь создания 12 ноября 2025 года Войск беспилотных систем. Согласно законопроекту, БПЛА показали высокую эффективность в боевых условиях с первых дней специальной военной операции.

Законопроект находится на рассмотрении.

Ариана Ранцева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество

Новости партнеров

Читайте также