Российские работодатели в 1,5 раза чаще приглашали женщин на собеседования в 2023 году

Российские компании направили женщинам в прошлом году почти в 1,5 раза больше приглашений на собеседования, чем мужчинам. Об этом сообщили в Headhunter.

Особенно много приглашений женщинам поступило на позиции в HR (90%), бухгалтерии (87%), науке и образовании (87%).

В 2023 году выросло число приглашений для женщин на позиции высшего менеджмента — вдвое чаще, чем годом ранее. Также увеличилось количество предложений для женщин в консалтинге (+64%), сельском хозяйстве (+50%) и IT (+42%).

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Нафиса Миннехузина