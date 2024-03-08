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Российские работодатели в 1,5 раза чаще приглашали женщин на собеседования в 2023 году

17:48, 08.03.2024 1

Российские компании направили женщинам в прошлом году почти в 1,5 раза больше приглашений на собеседования, чем мужчинам. Об этом сообщили в Headhunter.

Особенно много приглашений женщинам поступило на позиции в HR (90%), бухгалтерии (87%), науке и образовании (87%).

В 2023 году выросло число приглашений для женщин на позиции высшего менеджмента — вдвое чаще, чем годом ранее. Также увеличилось количество предложений для женщин в консалтинге (+64%), сельском хозяйстве (+50%) и IT (+42%).

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Нафиса Миннехузина
Общество
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 18:37
    Просто мужчины в большинстве своем предприниматели, вернее предприниматели в большинстве своем - мужчины, за счет этого число наемных мужского пола меньше
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