Как изменилась улица Вишневского с начала нулевых

Изучаем территорию, где сейчас машины несутся в сторону «Миллениума»

Дом на углу с улицей Академической.

Мы продолжаем двигаться вниз по старой улице Вишневского, вспоминая, какой она была до расширения дороги в связи со строительством «Миллениума» и транспортной развязки. Чтобы понять, что же изображено на фотографиях, требуется напрягать и опрашивать краеведов. Особенно сильно она изменилась в районе улиц Академической, Шмидта, Достоевского. Сегодня мало кто вспомнит, что когда-то вместо высоток здесь стояли скромные двухэтажки.

Вишневского, 7 (теперь 3)

Сейчас здесь стоит кирпичная 10-этажка на 126 квартир, возведенная в 2010 году. На фото в центре — дом XIX века, его дореволюционным владельцем числится Андрей Акишин. Семейство Акишиных здесь обитало, потому что занималось изготовлением памятников для Арского кладбища. Потом в доме жила семья ветеринара Федора Караулова.

Вишневского, 11

Это адрес шестиэтажного дома, который построили в 1998-м. В наши дни выше справа появились два его собрата. А на месте деревянного здания проходит поворот на Ершова. Можно сказать, что эта часть улицы стала жертвой расширения трассы.

Вишневского, дома №17, 19, 21

Есть информация о тех, кто жил в 19-м доме. Сначала им владел некий Александр Пугачев, а потом его купило упомянутое выше семейство Акишиных.

Вишневского и Шмидта

На фото можно опознать угол со Шмидта, потому что и сейчас там стоят гостиница и ресторан «Булгар». Объекты построили в 1988 году, проектировал их Хамит Сунгатуллин, главный архитектор проектов в институте «Казгражданпроект». Также Сунгатуллин занимался интерьерами в гостинице «Татарстан», общежитием студентов КФЭИ и застройкой улицы Вишневского советскими зданиями. Его увлечение — пейзажи и натюрморты, выполненные в технике акварели и пастели. В 90-е — это отельное «лакомое» место, его делили ОПГ «Перваки» с «Калугой». В 2007-м здание отремонтировали.

Слева же стоял дом постройки 1896 года, которым владела, некая Анна Ивановна Александрова, а также жил философ Виктор Несмелов, преподаватель Духовной академии и отец революционера Валентина Несмелова, убитого в Раифском монастыре, куда он отправился реквизировать церковные сокровища.

Вишневского, дома №29 и 31

В 90-е справа также стоял дом, но от него к нулевым не осталось и следа. Краевед Андрей Ершов пишет, что они принадлежали мещанке Марии Петровне Козловой. После их купил и перестроил дьякон села Ошняк Панфил Николаев.

Вишневского, угол с Достоевского

Перекресток этот знаком многим, потому что далее справа стояла инфекционная больница, открытая как детская в 1899-м на средства Казанского общества попечения о бедных и больных детях. Советское здание ей построили в 1929—1931 годах. После она переехала на проспект Победы и стала называться Республиканская клиническая инфекционная больница. А то здание снесли.

