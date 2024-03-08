В среднем за аренду двухкомнатной квартиры в Набережных Челнах просят 28 456 рублей

«Реальное время» подсчитало, что средняя стоимость аренды двухкомнатных квартир в Набережных Челнах на основе объявлений на платформе «Авито» составляет 28 456,14 рублей.

Мы проанализировали 200 объявлений на Avito и готовы поделиться с вами следующими данными:

Медианная цена — 25 000 рублей;

Распространенная цена — 20 000 рублей.

Минимальная стоимость аренды двухкомнатной квартиры в Набережных Челнах составляет 12 000 рублей. Такое предложение включает в себя жилье площадью 48 квадратных метров на шестом этаже из десяти. В стоимость не включены жилищно-коммунальные услуги, комиссия составит 9 000 рублей, а размер залога — 50%. Объект находится по адресу: улица Шамиля Усманова, рядом с которым располагаются три школы и лицей, а также два детских сада.

Максимальная стоимость аренды достигает 100 000 рублей за квартиру площадью 72,6 квадратных метра, находящейся на восемнадцатом этаже из восемнадцати. В этом случае в стоимость также не включены жилищно-коммунальные услуги, размер залога составит 100%, а комиссия не предусмотрена. Объект находится в районе комплекса 17А, рядом со школой и детским садом.



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Нафиса Миннехузина, Олег Исаков