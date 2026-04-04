Космический корабль Orion выполнил первую часть маршрута к Луне

Фото: Динар Фатыхов

Космический корабль Orion с экипажем из четырех астронавтов успешно преодолел более половины пути от Земли до Луны. По данным NASA, в настоящее время аппарат находится на расстоянии 231 тысячи километров от Земли и примерно 210 тысячах километров от Луны.

На борту корабля находятся астронавты NASA Рейд Уайзман, Виктор Гловер, Кристина Кох, а также представитель Канадского космического агентства Джереми Хансен. Запуск ракеты-носителя SLS с космическим кораблем состоялся с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.

В рамках миссии Artemis II корабль совершит облет Луны на шестой день полета. Планируется, что Orion пролетит на высоте 7,5 тысячи километров над поверхностью спутника и затем вернется на Землю. Приводнение корабля ожидается в акватории Тихого океана. Общая продолжительность миссии составит 10 дней. Борт отправился 2 апреля с космодрома на мысе Канаверал во Флориде при помощи ракеты-носителя SLS.



Напомним, сокращение бюджета NASA в 2027 году составит $5,6 млрд. Белый дом планирует урезать финансирование, включая $1,1 млрд по линии Международной космической станции.

Наталья Жирнова