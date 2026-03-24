Братья, деньги и Gauga

В Казани состоялся предпремьерный показ криминальной комедии «Авантюристы» челнинского режиссера Рената Сайги

Виктор Михайлов и Ангелина Тихонова. Фото: предоставлено пресс-службой «Татаркино»

В кинотеатре «Мир» прошел предпремьерный показ криминальной комедии «Авантюристы» челнинского режиссера и сценариста Рената Сайги. Сейчас картину готовят к прокату. «Авантюристы» — редкий для Татарстана пример фильма, снятого на частные инвестиции. При этом автор готовил этот проект четыре года. Подробнее — в материале «Реального времени».

Деньги — альметьевские, кадры — казанские и сочинские

Ренат Сайга (Каримов) — уроженец Челнов, выпускник Камского политехнического института (автомеханический факультет), также учился в казанской киношколе «Точка кино» и челнинской студии Liberty на актера. Снял несколько короткометражек: «Братья», «Остазбикэ» (по повести Гаяза Исхаки, получил приз за «Лучший мусульманский фильм из России» на кинофестивале «Ладжвард» в Афганистане). А в 2022-м начал готовить дебютный полный метр под рабочим названием «Активация». В результате фильм сначала стал «Авантюристом», а потом — «Авантюристами». В прошлом году он получил приз зрительских симпатий на кинофестивале «Алтын минбар», а теперь готовится к прокату.

Снимать фильм собирались в Альметьевске, где находятся инвесторы, поверившие в картину. Но когда казанские локации осмотрел оператор Константин Шамраев, было решено перенести съемки в столицу республики. Работа шла летом 2024 года, все удалось закончить за 26 смен. Помимо Казани, финальные кадры снимали в Сочи. А всего в картине — более 60 локаций и столько же актеров. В общем, мастерство организации.

Сценарий к фильму Ренат Сайга писал с Андреем Румянцевым. Он известен под псевдонимом Федор Крестовый, участвовал в создании комедии «Каникулы строгого режима» с Сергеем Безруковым. Также он написал, например, книгу «Как выжить в зоне. Советы бывалого арестанта».

Собственно, именно в тюрьму попадает главный герой Владимир Романов (Виктор Михайлов) после того, как пытался украсть деньги у некоего Олега Суворина (Сергей Мардарь). Ловят его на корпоративе, где выступает его группа Gauga. Да, казанская группа занята в фильме, здесь звучат несколько их песен (в переводе на русский, голос — солиста Оскара Юнусова). Собственно, деньги Романов украл якобы для того, чтобы снять команде мощный клип. Михайлов, актер, активно занятый в сериалах (например, «Абонемент на расследование»), сам играл в красноярской синти-поп-группе «Твое далеко».

Украл, сыграл, в тюрьму

Выйдя спустя год, Романов «ставятся на счетчик»: теперь он должен вернуть Суворину 20 млн рублей. Родной брат-юрист Яша (Сергей Бесхлебнов) рассказывает, что у него есть информация о «детдомовской принцессе» Алене (Ангелина Тихонова), чей вновь обнаружившийся отец завещал ей все состояние (включая, например, здание ГМИИ РТ). Теперь Романов должен на ней жениться.

Романов заводит отношения с парикмахершей Аленой через мнимую любовь к животным. Все у них складывается, но о наследнице узнают коллекторы Владимира, а также сам Суворин, которому нужно еще больше денег, чтобы войти в долю с другими бандитами в крупном бизнесе (их роли исполняют мастера спорта по фехтованию Олег и Виктор Мазуренко).

Словом, рискуют все, но в последний момент братья с Аленой всех обманывают и остаются в выигрыше.

Снято с размахом. предоставлено пресс-службой «Татаркино»

Среди татарстанских актеров в фильме можно увидеть бывшую приму Камаловского театра Нафису Хайруллину (она играет жену Яши), Руслана Январева и Тимура Хайруллина (два туповатых охранника Суворина), Ильнура Гарифуллина (охранник банкира), Камиля Гатауллина (эпизодическая роль юриста).

Сайга снимает кино коммерческое, динамичное, с оглядкой, условно, на Гайдая и Гая Ричи, где зрителю ни на секунду не дают задуматься: а есть ли в этой истории положительные герои?

Быстрее, красивее, жестче

Картина начинается со сцены погони и динамичной музыки (Йусуф Бикчантаев), в кадре появляются то Казань с квадрокоптера, то богатый коттедж где-то в Пестречинском районе, то ресторан «Старый рояль», то Национальная библиотека Татарстана.

В квартире главного героя бродит альпака, а встреча банкира с Сувориным проходит в музее автомобилей и музее изобразительных искусств. На пару мгновений возникает вертолет, а в финале группа рубит рок в Сочи. Что называется, наотмашь.

В работе с персонажами выбирается несколько характерных черт, которые ведут их по сценарию. К примеру, Виктор Михайлов верен амплуа героя-любовника — высокий, с голубыми глазами. Что интересно, он не участвует ни в одной драке. Хотя их в фильме достаточно много — там сочно колошматят друг друга бандиты. Его брат Яша постоянно волнуется: и при Вове, и при жене... Персонажи стараются говорить афоризмами, словно фильм уже готовят к английскому дубляжу, играют лицом, держат фасон.

Что касается комедии, то авторы внедрили в текст несколько грубоватых шуток про тюрьму, что снижает ее достаточно добродушный настрой.

Скажем так: это действительно агрессивно-веселая история, сосредоточенная на сюжете, а не на проработке психологических портретов персонажей. При этом и здесь проявляются внезапные детали: например, охранники — ближе к финалу по выражению лица героя Январева мы понимаем, что отношения его с шефом не так-то просты.

Охранники: Ильнур Гарифуллин, Руслан Январев и Тимур Хайруллин. предоставлено пресс-службой «Татаркино»

А вот Алена оказывается достаточно непонятным персонажем — в начале она выглядит наивной экозащитницей, которой не нужны деньги отца, а после внезапно меняет свое отношение. В целом «Авантюристы» — кино, в котором много богатства, скорости, но чуточку не хватает подробной женской красоты (и мы не говорим про сцену с проституткой). При этом в конце герой выглядит вполне себе счастливым подкаблучником — деньги-то все равно все у жены.