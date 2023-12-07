Итоги дня: стрельба в брянской школе, Совфед назвал дату выборов президента, аномальный холод в Татарстане
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 7 декабря:
- Утром в брянской гимназии №5 ученица восьмого класса устроила стрельбу во время урока. Мотивы и обстоятельства произошедшего устанавливаются. По словам министра здравоохранения России Алексея Кузнецова, в результате ЧП погибли два человека, еще пять учеников получили ранения. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам разработать меры для предотвращения трагедий в школах.
- В 2024 году выборы президента России пройдут 17 марта. Такую дату на заседании 7 декабря утвердил Совет Федерации. Голосование на выборах может продлиться 3 дня. Проект соответствующего постановления 8 декабря рассмотрит Центральная избирательная комиссия.
- По данным Гидрометцентра Татарстана, в ближайшие дни в республике установится аномально-холодная погода со среднесуточными температурами на 20 градусов ниже нормы — они составят -25..-30 °С. В конце текущей недели, 8—10 декабря, ожидается малооблачная погода без осадков и слабый северо-восточный ветер. Ночью и утром похолодает до -25..-32 градусов, местами — до -33..-38 °С. Днем ожидается от -21 до -28 °С.
- В Татарстане в случае аварий на коммунальных сетях при аномальных морозах развернут 496 пунктов временного размещения пострадавших. Они готовы принять 188 816 человек. Также из-за сильного холода на этой неделе в республике отменили проведение сельскохозяйственных ярмарок.
- Министр иностранных дел Киргизии Жэнбек Кулубаев заявил, что страна не будет нарушать введенные Западом антироссийские санкции в отношении поставок некоторых товаров. При этом он подчеркнул, Киргизия не намерена поддерживать в конфликте Россию или Украину.
- Глава Банка России Эльвира Набиуллина на пленарном заседании форума «Россия зовет!» предостерегла от «слишком широкого применения льготных программ». Она обратила внимание, что из-за них регулятор вынужден повышать ключевую ставку. По ее словам, за льготные кредиты, которые оформили «избранные», «платят все остальные».
- В свою очередь президент России Владимир Путин заявил, что Центробанк ведет правильную политику в отношении ключевой ставки. По его словам, цифры, характеризующие экономику государства, говорят, что Банк России выбрал нужное направление.
- В 2024 году в Татарстане количество современных загородных объектов отдыха вырастет еще на 15. В текущем году, по словам руководителя Дирекции по природным территориям фонда «Институт развития городов РТ» Оксаны Саргиной, их число увеличилось до 43. Турпоток в половине из них вырос на 33%. Детали — в материале «Реального времени».
- Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о принятии в третьем, окончательном чтении законопроекта, запрещающего банкам взимать с граждан, нуждающихся в соцподдержке, комиссию при оплате услуг ЖКХ. Он обратил внимание, что норма коснется лишь некоторых россиян. Полный перечень категорий граждан — получателей такой «льготы», определит правительство РФ.
- В Казани со следующего года запустят пилотный проект преобразования жилого квартала «Дорога в школу». Он призван обезопасить пешеходные маршруты от жилых домов к школам. Идею проекта презентовали на форуме «Казаныш».
- Первый президент Татарстана, Государственный Советник РТ, председатель Попечительского совета Республиканского фонда «Возрождение» Минтимер Шаймиев встретился с министром спорта России Олегом Матыциным. Шаймиев представил новый стенд, посвященный Астрономическим обсерваториям Казанского университета. В этом году их включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
- Бывший старший кассир одного из банков города Салавата в Башкирии Луиза Хайруллина, похитившая из кассы 25 млн рублей несколько лет назад, вышла на свободу после отбытия тюремного заключения сроком 4,5 года. Как рассказали родственники Хайруллиной, ее освободили из колонии пару месяцев назад.
- Парламент Дании принял закон, запрещающий сожжение религиозных текстов, в том числе Корана. Документ о запрете «неприемлемого обращения» с текстами, имеющими существенное значение для признанных религиозных сообществ, представили в стране в конце октября, мотивировав его необходимость возрастанием террористической угрозы в связи с акциями, на которых активисты сжигали священные книги.
- В Татарстане в третьем квартале 2023 года в простое по причинам, зависящим и не зависящим от работодателя, находились 1 389 человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их стало меньше в четыре раза. В июле — сентябре 2022-го их насчитывалось 5 520 человек.
- Ремонт 3-го Северного коллектора на проспекте Амирхана закончится только в следующем году, но помехи дорожному движению в этом районе не исчезнут. Они переместятся на улицу Четаева. В настоящее время из 2 300 погонных метров выполнена реконструкция коллектора протяженностью 1 900 погонных метров. Завершаются работы на участке протяженностью 400 метров в зеленой зоне возле КАИ.
- Общая площадь нового здания театра имени Галиасгара Камала составит 48 тысяч 824 кв. м. Объект будет рассчитан на 1 370 посадочных мест:
большой зал вместит 788 зрителей, восточный рассчитан на 242, универсальный — до 300 мест, камерный — на 40. Всего в учреждении будут работать 544 человека.
- В Татарстане на фоне аномальных морозов обострились проблемы приютов для бездомных животных. Как рассказала одна из создателей организации Kazan Shelters Валерия Сабирзянова, в населенном пункте, который расположен в Верхнеуслонском районе республики, отсутствует газоснабжение. По этой причине собаки и кошки, даже находясь в помещении, замерзают. Подробнее — в материале «Реального времени».
- В России с 1 сентября 2023 года вступил в силу федеральный закон, согласно которому техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования могут проводить только газораспределительные организации. В Татарстане таковой является компания «Газпром трансгаз Казань». Как рассказал замгендиректора компании Михаил Фролов, у организации уже насчитывается 1,6 млн потребителей. Больше 10% из них уже перезаключили договоры, а работа с «отказниками» начнется ближе к лету 2024 года.
- В Набережных Челнах уточнили площадь возгорания, которое произошло вечером 2 декабря на авторынке «Гараж-500». Она составила 11 671,4 кв. м. В списке пострадавших 89 субъектов, 39 из них необходима финансовая помощь в виде кредитов.
- Казанские власти ищут подрядчика, который будет содержать искусственные сооружения и подъемные платформы на протяжении всего 2024 года. На эти цели из бюджета города выделят 160,5 млн рублей. В списке 158 сооружений, включая мосты, развязки, пешеходные переходы, тоннели и 27 подъемных платформ.
- Институт цвета Pantone определил главный оттенок 2024 года. Им стал 13-1023 Peach Fuzz — «персиковый пух». В организации заявили, что этот «бархатистый нежный персиковый тон» «отражает желание заботиться о себе и других».
Ключевые события 652-го дня специальной военной операции на Украине:
- В Калининградской области задержали предполагаемого организатора диверсий в 15 регионах России. По данным ФСБ, 21-летний мужчина по заданию сотрудника украинских спецслужб искал людей для поджогов объектов связи и транспортной инфраструктуры. Силовикам также удалось задержать 10 исполнителей 15 поджогов и предотвратить пять таких случаев.
- Как сообщает Минобороны России, на Купянском направлении действиями подразделений Западной группировки войск, ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражены пять атак штурмовых групп 57-й мотопехотной и 41-й механизированной бригад ВСУ в районах населенного пункта Синьковка и озера Лиман. Потери украинских войск составили до 75 военнослужащих, два танка, четыре бронетранспортера, два пикапа, самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, гаубица М198 производства США и орудие Д-30.
- На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» во взаимодействии с артиллерией отразили две атаки 24-й механизированной бригады и 44-го отдельного стрелкового батальона ВСУ в районах населенных пунктов Дзержинск и Ямполовка. Общие потери украинских войск составили до 280 военнослужащих, две боевые машины пехоты и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены две самоходные артиллерийские установки М109 Paladin производства США.
- На Донецком направлении подразделениями Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отражены две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Клещеевка. Суточные потери украинских войск на данном направлении составили до 175 военнослужащих, три боевые бронированные машины и два автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, две самоходных артиллерийских установки «Акация», САУ «Гвоздика», гаубица Д-30, а также орудие М119 производства США.
- На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии со штурмовой армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 23-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 128-й бригаде территориальной обороны в районах населенных пунктов Сладкое, Никольское и Урожайное. Потери ВСУ на данном направлении составили до 160 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и артиллерийская система М777 производства США.
- На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям военнослужащих 33-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино. Потери украинских войск составили до 60 военнослужащих, два автомобиля, а также две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».
- На Херсонском направлении подразделениями российских войск, огнем артиллерии и ударами авиации нанесено поражение противнику в районе населенного пункта Червоный Маяк. Украинские войска потеряли убитыми и ранеными до 65 военнослужащих. Кроме того, поражены два автомобиля и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».
- Всего с начала проведения спецоперации уничтожено: 550 самолетов, 257 вертолетов, 9 568 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 13 870 танков и других боевых бронированных машин, 1 188 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7 268 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16 011 единиц автомобильной техники.
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Максим КокунинОбществоВластьИнфраструктураБизнесЭкономика Татарстан
комментарии
Будто надо еще лучше охранять школ, привлекать туда росгвардию, ужесточить продажу оружия и т.д.
Основная причина всех этих событий - травля одних детей другими.
Все дело в том, что наши со всякими словоблудиями про "права ребенка" лишили учителей без всяких прав, они сейчас боятся и голос повысить, еще и в материальном смысле - нищие зарплаты у учителей.
Когда мы учились, никаких буллингов в школе не было. Слов таких мы не знали. Если кто то из старших начал нам придираться, мы ему говорили "Учителю скажу!". И они сразу остывали, боялись учителей и учительниц. А те с такими разговаривать умели, умели их держать в узде. Остьавляли после уроков и разговаривали с ними наедене как следует, впрочем не только разговаривали. Сейчас пробуй сказать хоть слово какому то хулигану-полууголовнику из 10 класса, сделают из учителя изувера, истязателя детей.