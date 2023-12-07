«Не надо торопиться, стоять в очередях. Штрафов не будет»: казанский «Газпром трансгаз» обратился к клиентам

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Татарстанцы, узнав о необходимости перезаключить договоры на техобслуживание и ремонт внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, которое, согласно обновленному федеральному законодательству, будет осуществлять только одна компания, ринулись в абонентские центры ООО «Газпром трансгаз Казань». В самой компании утверждают, что поводов для паники и создания очередей нет — ни наказание, ни лишение газа жителям не грозят. Как устроена работа и почему она пошла не по плану, на пресс-конференции рассказал заместитель генерального директора по производству ООО «Газпром трансгаз Казань» Михаил Фролов.

Штраф и отключение от газа — крайние меры

В России с 1 сентября 2023 года вступил в силу федеральный закон, согласно которому техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования могут проводить только газораспределительные организации. В Татарстане такой является компания «Газпром трансгаз Казань».

— Также с выходом этого закона вышли типовые формы договоров на техническое обслуживание, в соответствии с которыми должны заключаться новые договоры, и существующие договоры должны быть приведены в соответствие с ними, — обратил внимание Михаил Фролов.

Сроки для заключения договоров определены законом: для частного сектора это до истечение срока их действия, для фасадных и квартирных газопроводов, внутриквартирного газооборудования — до конца 2023 года. По словам Михаила Фролова, уже с выходом закона было понятно, что не все смогут в указанные временные рамки уложиться и выполнить требование.

скриншот realnoevremya.ru трансляции пресс-конференции на youtube.com

— Мы планировали эту работу продолжить также и в 2024 году. Мы разработали графики и, чтобы не создавать ажиотажа, планомерно эту работу проводили. В СМИ вышла информация, которую я бы хотел пояснить — штрафные санкции. Да, действительно, законом предусмотрено, что лица, которые отказываются, я подчеркиваю, отказываются от заключения договора, могут привлекаться к административной ответственности в виде штрафа и так могут отключаться, — разъяснил спикер.

Он обратил внимание, что штраф и отключение — это крайние меры. Они применяются в отношении тех, кто категорически отказывается от заключения договора, то есть когда «человеку предварительно звонят, приглашают на перезаключение договора, он приглашение игнорирует, дальше направляется официальное письменное уведомление, его абонент тоже игнорирует, потом собирают пакет документов, который направляется в жилищную инспекцию, инициируя административное дело». Получая материалы, жилинспекция пытается связаться с уклоняющимся от подписания документа, пытаясь убедить его подписать документ. Если абонент все же отказывается, то тогда применяется штраф: от 40 до 100 тысяч для юрлиц и до 2 тысяч рублей — для граждан.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

«Никаких штрафных санкций мы инициировать в ближайшее время не планируем»

Самый лучший способ подать заявку на заключение договора — отправить ее на электронную почту ООО «Газпром трансгаз Казань», заявил Михаил Фролов. Также сделать это можно в абонентском пункте компании, взяв с собой паспорт и документ на дом или квартиру.

— Возникают определенные вспышки, всплески прихода абонентов. В связи с этим мы организуем дополнительные рабочие места, организуем более длинный график работы — раньше открываемся, позже закрываемся. То есть вся ситуация в целом контролируемая, регулируемая. Здесь для нас проблем особо не возникает. Поэтому я все-таки наших потребителей хочу призвать к спокойствию: не надо торопиться, стоять в очередях. Первое: лучше подать заявку в электронном виде. Второе: если не успели заключить договор в текущем году, соответственно, можно будет заключить его в следующем году. Никаких штрафных санкций мы инициировать в ближайшее время не планируем. Ни одного уведомления официального, ни одного материала в жилинспекцию направлено до сих пор не было и пока не планируется. Вся работа ведется в плановом режиме, — объяснил спикер.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Комментируя очереди, возникшие в районах и столице Татарстана из-за торопящихся заключить договоры, Михаил Фролов заявил, что изначально был план, как избежать такой ситуации. Поток абонентов начался из-за СМИ, утверждает спикер: информация, размещенная в них, вынудила татарстанцев «бежать» в центры компании под страхом лишиться газа.

— Если бы мы в сентябре всем направили уведомления о том, что необходимо перезаключить договоры, все более полутора миллионов [абонентов] ринулись бы в наши абонентские отделы и было бы, скорее, хуже того, что мы сейчас видим. Соответственно, мы разработали графики, планомерно, с учетом нашей пропускной способности, чтобы не парализовать остальную работу, с учетом того, чтобы люди комфортно могли прийти и перезаключить договоры. Мы по нему работали не один месяц. Потом в СМИ начала появляться информация. И, к сожалению, люди не все правильно поняли, все начали бояться, что их сейчас будут штрафовать, отключать [от газа], и эта вся информация явилась причиной того, что мы видим сейчас. В Челнах это было с выходом информации в СМИ, люди стали активнее бежать на перезаключение договоров, — рассказал он.

Специалисты составляли списки, приглашая людей на перезаключение договоров исходя из территории проживания — по улицам, кварталам и т.п. В первую очередь решили звать жителей многоквартирных домов.

realnoevremya.ru (архив)

Михаил Фролов уточнил, что по многоквартирным домам есть два типа договоров: по фасадным газопроводам, которые считаются общедомовым имуществом, — по ним документы подписывают управляющие компании, и по внутриквартирному оборудованию (плитам, шлангам, колонкам) — по ним договоры должны заключать собственники жилья. Они подписываются на 3 года с возможностью пролонгации и составляются бесплатно.



Перезаключили договоры более 10% татарстанцев

Михаил Фролов рассказал, что у ООО «Газпром трансгаз Казань» насчитывается 1,6 млн потребителей газа. Происшествий, которые произошли в Татарстане из-за некачественного обслуживания, не зафиксировано, сообщил он.



— Больше 10% у нас уже перезаключили договоры. Мы ориентируемся до конца следующего года эту работу полностью завершить, — сказал он.

По его оценкам, работа с «отказниками» в Татарстане будет проходить ближе к лету 2024 года, а возможно, и к концу следующего года.

— Пока мы с отказниками так плотно не работаем. Пока мы заключаем договоры с теми, кто сознательно приходит. Благо таких людей немало, — заявил Михаил Фролов.

realnoevremya.ru (архив)

Он также заверил, что на его памяти за последние 5 лет в Татарстане не было происшествий, которые возникли из-за некачественного обслуживания газового оборудования.

— Все происшествия, которые у нас когда-либо возникали — либо хлопки газа, либо отравление угарным газом, возникали, как правило, из-за нарушения правил пользования газовым оборудованием, — сказал Михаил Фролов.

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Татьяна Демина