В Татарстане заключили контракт на 2,5 млрд рублей на обновление коммунальных сетей
В трех муниципальных образованиях республики планируется построить и капитально отремонтировать 17 объектов коммунальной инфраструктуры
Министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин сообщил на совещании в Доме правительства о заключении госконтракта в рамках федеральной программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры».
Проект реализуется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». В трех муниципальных образованиях республики планируется построить и капитально отремонтировать 17 объектов коммунальной инфраструктуры. Общий объем финансирования составит 2,5 миллиарда рублей.
Откуда берутся большие счета на «коммуналку», как осуществляется в Татарстане переход на оплату электроэнергии по дифференцированным тарифам и как ликвидировать дисбаланс между платежами граждан и реальной себестоимостью коммунальных услуг, обсудили на итоговой коллегии республиканского Госкомитета по тарифам. Глава правительства республики Алексей Песошин дал поручение изменить практику «раздувания» тарифов за счет учета «непрофильных» расходов. Подробности заседания — в материале «Реального времени».
