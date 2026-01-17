Новости общества

00:48 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане заключили контракт на 2,5 млрд рублей на обновление коммунальных сетей

15:19, 17.01.2026

В трех муниципальных образованиях республики планируется построить и капитально отремонтировать 17 объектов коммунальной инфраструктуры

В Татарстане заключили контракт на 2,5 млрд рублей на обновление коммунальных сетей
Фото: скриншот сайта компании "Трубострой"/ trubostroi.com

Министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин сообщил на совещании в Доме правительства о заключении госконтракта в рамках федеральной программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры».

Проект реализуется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». В трех муниципальных образованиях республики планируется построить и капитально отремонтировать 17 объектов коммунальной инфраструктуры. Общий объем финансирования составит 2,5 миллиарда рублей.

Откуда берутся большие счета на «коммуналку», как осуществляется в Татарстане переход на оплату электроэнергии по дифференцированным тарифам и как ликвидировать дисбаланс между платежами граждан и реальной себестоимостью коммунальных услуг, обсудили на итоговой коллегии республиканского Госкомитета по тарифам. Глава правительства республики Алексей Песошин дал поручение изменить практику «раздувания» тарифов за счет учета «непрофильных» расходов. Подробности заседания — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ОбществоИнфраструктура Татарстан

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем