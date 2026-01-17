Депутат из Татарстана инициировал проверку новогоднего роста тарифов сотовой связи

«Считаю важным, чтобы рост тарифов на связь не превращался в дополнительную нагрузку для граждан», — заявил член Госдумы Артем Прокофьев

В декабре депутат из Татарстана Артем Прокофьев совместно с коллегой Алексеем Куринным и сенатором Айратом Гибатдиновым направили запрос в Федеральную антимонопольную службу России с инициативой проверить рост цен на услуги сотовой связи. Об этом Прокофьев сообщил в своем телеграм-канале.

Как сообщил депутат из Татарстана, в ответном сообщении ФАС подтвердила, что рынок связи относится к социально значимым. В настоящее время служба проводит проверку в связи с повышением тарифов с 1 января 2026 года компаниями «Т2 Мобайл» и «Вымпелком». При выявлении нарушений будут приняты соответствующие антимонопольные меры.



— Считаю важным, чтобы рост тарифов на связь не превращался в дополнительную нагрузку для граждан. Будем держать вопрос на контроле, — заявил Артем Прокофьев.

Наталья Жирнова