Татарстан выделит 11,8 млн рублей лучшим сельским учреждениям культуры

Финансовая поддержка будет распределена по четырем основным направлениям

Кабмин Татарстан принял решение о выделении более 11,8 млн рублей на поддержку выдающихся учреждений и работников сферы культуры в сельских поселениях региона. Документ проекта находится на антикоррупционной экспертизе.

Финансовая поддержка будет распределена по четырем основным направлениям. Наибольшую сумму — 4,1 млн рублей — получат лучшие учреждения культурно-досугового типа в сельской местности. На поддержку библиотек выделено 3,17 млн рублей, музеев — почти 932 тысячи рублей.

Галия Шакирова / realnoevremya.ru

Особую часть финансирования — 3,65 млн рублей — направят на поощрение 46 лучших работников сельских учреждений культуры. Денежные премии получат сотрудники библиотек, домов культуры и музеев, продемонстрировавшие высокие профессиональные достижения.

Программа поддержки реализуется в рамках государственной программы «Развитие культуры» и регионального проекта «Развитие искусства и творчества». Финансирование осуществляется за счет средств республиканского бюджета по разделу «Культура, кинематография».

Напомним, что в 2025 году в Татарстане снизилось довольство учреждениями культуры.

Наталья Жирнова