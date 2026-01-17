Татарстан выделит 11,8 млн рублей лучшим сельским учреждениям культуры
Финансовая поддержка будет распределена по четырем основным направлениям
Кабмин Татарстан принял решение о выделении более 11,8 млн рублей на поддержку выдающихся учреждений и работников сферы культуры в сельских поселениях региона. Документ проекта находится на антикоррупционной экспертизе.
Финансовая поддержка будет распределена по четырем основным направлениям. Наибольшую сумму — 4,1 млн рублей — получат лучшие учреждения культурно-досугового типа в сельской местности. На поддержку библиотек выделено 3,17 млн рублей, музеев — почти 932 тысячи рублей.
Особую часть финансирования — 3,65 млн рублей — направят на поощрение 46 лучших работников сельских учреждений культуры. Денежные премии получат сотрудники библиотек, домов культуры и музеев, продемонстрировавшие высокие профессиональные достижения.
Программа поддержки реализуется в рамках государственной программы «Развитие культуры» и регионального проекта «Развитие искусства и творчества». Финансирование осуществляется за счет средств республиканского бюджета по разделу «Культура, кинематография».
Напомним, что в 2025 году в Татарстане снизилось довольство учреждениями культуры.
