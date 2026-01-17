Татарстан вошел в пятерку регионов по числу бронирований посуточных квартир на январских праздниках

Квартиры пользовались популярностью также в Московской области, Краснодарском крае, Ленинградской области

Фото: Артем Дергунов

Татарстан вошел в топ-5 регионов, в которых активнее всего бронировали посуточные квартиры на новогодних праздниках. Об этом сообщили эксперты «Авито Путешествий».

По сравнению с прошлым годом россияне стали на 22% активнее бронировать посуточные квартиры. Наибольшей популярностью они пользовались в Московской области, Краснодарском крае, Ленинградской области, Татарстане и Нижегородской области.

Татарстан также вошел в топ-15 по числу бронирований загородных домов. В целом такие объекты стали востребованнее на 57%. Чаще всего выбирали дома в Карелии, Краснодарском крае, Карачаево-Черкессии, Ярославской и Московской областях.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

По количеству бронирований глэмпингов и номеров в отелях республика также вошла в число лидеров. Самыми популярными гостиницами стали средства размещения Московской и Ленинградской областей, Краснодарского края, Татарстана и Нижегородской области. Глэмпингами интересовались в Московской области, Татарстане, Свердловской области, Карелии и Тюменской области.

Напомним, с 31 декабря по 11 января Казань посетили более 200 тыс. туристов — это на 16,7% больше, чем годом ранее. В числе популярных у гостей площадок — главная елка у Центра семьи «Казан» и каток на «Черном озере».

Галия Гарифуллина