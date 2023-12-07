Содержание искусственных сооружений и подъемных платформ обойдется бюджету Казани в 160,5 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Василий Иванов (архив)

Казанские власти ищут подрядчика, который будет содержать искусственные сооружения и подъемные платформы на протяжении всего 2024 года. На это из бюджета города выделят 160,5 млн рублей, изучило тендер «Реальное время».

В списке — 158 сооружений, включая мосты, развязки, пешеходные переходы и тоннели и 27 подъемных платформ.

Указанные территории необходимо подметать, чистить от мусора и снега, очищать поверхности от химических загрязнений. Еще нужно заниматься монтажом, покраской и т.д.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, в Советском, Ново-Савиновском и Приволжском районах Казани заменят подъемные платформы на лифты в надземных пешеходных переходах. ГКУ «Главтатдортранс» выделит на работы 365,8 млн рублей.



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Айрат Назипов