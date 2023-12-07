Вячеслав Володин поручил подготовить меры для предотвращения трагедий в школах

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам подготовить меры для предотвращения трагедий в школах, сообщает Госдума.



Утром 7 декабря 14-летняя ученица гимназии №5 в Брянске открыла стрельбу. В результате погибли два человека (одна из них — стрелявшая, она покончила с собой), пять человек получили ранения. В СМИ была информация, что девочку могли травить в школе, однако этот факт не подтвержден.

Предложения касательно новых мер в школах выдвинули председатель Комитета по защите конкуренции Валерий Гартунг и заместитель председателя ГД Борис Чернышов. Гартунг предложил запросить в Следственном комитете и Генеральной прокуратуре информацию о поступающих обращениях в связи с травлей в школах. Он предложил обсудить вопрос о законодательном определении этого понятия. Чернышов считает, что необходимо провести анализ эффективности уже принимаемых мер по предотвращению травли. Вячеслав Володин подержал предложения.

Для предотвращения подобных трагедий председатель Госудмы поручил подключиться к работе председателю ГД Анне Кузнецовой, которая занимается вопросами семейной политики, Борису Чернышову, работающему над сферой образования, а еще председателю Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нине Останиной.

После трагедии в Брянске возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК России («Убийство двух или более лиц»).

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Маргарита Головатенко