МЧС: в Татарстане ожидается резкое похолодание до -27 градусов

В Казани в низинных районах столбик термометра может опуститься до -25 градусов

Фото: Динар Фатыхов

Управление по гидрометеорологии Татарстана сообщило о резком понижении температуры воздуха в ночь с 17 на 18 января. По прогнозам синоптиков, с 21:00 17 января до 09:00 18 января на территории региона ожидается экстремально низкая температура — до -27 градусов.

В столице республики, Казани, в низинных районах столбик термометра может опуститься до -25 градусов.

В связи с неблагоприятными погодными условиями МЧС России рекомендует жителям республики соблюдать повышенные меры безопасности. Необходимо одеваться многослойно, уделяя особое внимание защите частей тела, наиболее подверженных обморожению. Находясь на улице, следует постоянно двигаться и при необходимости использовать ближайшие помещения для обогрева. Водителям автотранспорта рекомендуется заранее планировать поездки, информируя близких о маршруте и предполагаемом времени прибытия. Жителям многоквартирных домов следует внимательно следить за работой отопительных приборов, не оставлять их без присмотра и избегать перегрузки электросети.



Наталья Жирнова