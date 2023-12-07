Голосование на выборах президента России в 2024 году может стать трехдневным

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В 2024 году голосование на выборах президента России может продлиться три дня. Проект соответствующего постановления 8 декабря рассмотрит Центральная избирательная комиссия.

Дату выборов президента России в 2024 году утвердил 7 декабря Совет Федерации. Они состоятся 17 марта.

Таким образом, в случае утверждения Центризбиркомом России решения о трехдневном голосовании на выборах президента, оно пройдет 15, 16 и 17 марта. Применить также готовы систему электронного голосования, пишет «РИА Новости».

Напомним, действующий глава государства Владимир Путин пока не выступал с официальными заявлениями о своем участии в президентских выборах в 2024 году. Согласно Конституции, у него есть право баллотироваться на новый срок. Сам он заявлял, что такая возможность «уже стабилизирует ситуацию внутриполитическую».

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В феврале 2023 года Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, заявил, что выборы главы государства в следующем году пройдут в строгом соответствии с законом, и заверил, что будут соблюдены все демократические процедуры. У него заканчивается шестилетний срок полномочий. Предыдущие выборы в стране проходили в 2018 году 18 марта.



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Татьяна Демина