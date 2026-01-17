Татарстан вошел в тройку регионов с самыми доступными ценами на отели в январе

Средняя стоимость номера в отеле составила 4,1 тыс. рублей в сутки

Фото: Мария Зверева

Татарстан вошел в тройку регионов с самыми доступными ценами на отели в январе. Об этом свидетельствуют данные исследования «Авито Путешествия».

Средняя стоимость номера в отеле в Татарстане составила 4,1 тыс. рублей в сутки. Более доступные цены предлагали в Ленинградской (3,2 тыс. рублей) и Калининградской (3,9 тыс. рублей) областях. Замыкают топ-5 Московская область (4,4 тыс. рублей) и Краснодарский край (7,2 тыс. рублей).

Посуточная аренда квартир оказалась самой дешевой в Курганской области (в среднем 2,1 тыс. рублей), Пензенской, Брянской и Кировской областях, Алтайском крае и Коми (по 2,3 тыс. рублей). По сравнению с прошлым годом стоимость упала в 17 регионах. Наибольшая динамика наблюдалась в Амурской области (-22% за год), Курганской области (-9%), Башкортостане (-8%), Липецкой (-6%), Вологодской и Саратовской областях (-5%).

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Самые доступные загородные объекты — в Бурятии (в среднем 5 тыс. рублей), Ставропольском крае (7,1 тыс. рублей), Тверской области (7,6 тыс. рублей), Башкортостане (8,4 тыс. рублей), Нижегородской области и Карелии (по 8,7 тыс. рублей). Снижение цен зафиксировали в шести регионах: Краснодарском крае (-20%), Карачаево-Черкесии и Нижегородской области (-13%), Тверской (-11%), Владимирской (-5%) и Ленинградской областях (-3%).

Напомним, Казань стала одним из самых бюджетных вариантов для зимнего путешествия по России в сезоне 2025—2026 годов. Средний чек за тур в столицу Татарстана составляет 21 тыс. рублей на двоих.

Галия Гарифуллина