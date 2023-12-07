Численность работников в простое сократилась в Татарстане в четыре раза

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев (архив)

В Татарстане в третьем квартале 2023 года в простое по причинам, зависящим и не зависящим от работодателя, находились 1 389 человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их стало меньше в 4 раза — в июле — сентябре 2022-го их насчитывалось 5 520.

По сравнению со вторым кварталом 2023 года число работников, находящихся в простое, в Татарстане выросло. В апреле — июне в нем находились 1 226 сотрудников.

Сокращение численности работников в простое в Татарстане зафиксировано по отношению к первому кварталу 2023 года — их количество уменьшилось в 2,9 раза. В январе — марте их насчитывалось 4 117.

Во втором и третьем квартале 2023 года сотрудники, находящиеся в простое, составляли 0,1% от численности рабочей силы в Татарстане. Для сравнения, в аналогичные периоды показатели составляли 0,7% и 0,6% соответственно.

realnoevremya.ru/Роман Хасаев (архив)

С начала 2022 года в Татарстане наибольшее количество работников, вынужденных уйти в простой, зафиксировали в первом квартале прошлого года. Этот период приходится на начало специальной военной операции и начало в связи с ней антироссийской политики, выражающейся, в частности, в санкциях против граждан России и ее компаний. В январе — марте 2022-го работников в простое в республике зарегистрировали 6 729, что составляло 0,7% от численности рабочей силы.

К концу прошлого года количество работников в простое в Татарстане сократилось до 4 545 человек. На них приходилось 0,5% от численности рабочей силы.



realnoevremya.ru/Роман Хасаев (архив)

Весной прошлого года в Совете Федерации сообщили, что из-за ухода некоторых иностранных компаний из России в простое оказались 95 865 работников. По состоянию на 21 марта 2022 года 36 765 организаций с общей численностью 8,4 млн человек заявили об изменении режимов занятости работников. Больше всего работников оказалось в простое в Москве, Самарской и Калужской областях, а также в Санкт-Петербурге.



Напомним, по Трудовому кодексу России, под простоем понимается временная приостановка работы по причинам экономического, технологического, технического или организационного характера. В случае его возникновения без согласия работника допускается его перевод на не обусловленную трудовым договором работу у того же работодателя на срок до одного месяца.



Конкретные причины простоя и сроки, которые он может действовать, в российском законодательстве не прописаны. С ним многие работники в стране, в том числе и в Татарстане, столкнулись после ухода ряда зарубежных компаний с рынка.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина