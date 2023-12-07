Жителя Калининградской области задержали по подозрению в диверсиях в 15 регионах России

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Калининградской области задержали предполагаемого организатора диверсий в 15 регионах России. Об этом пишет RT со ссылкой на ФСБ.

21-летнего мужчину задержали по статьям о содействии диверсионной деятельности и госизмене. Как считает ведомство, подозреваемый по заданию сотрудника украинских спецслужб искал людей для поджогов объектов связи и транспортной инфраструктуры.

Он привлек к диверсиям «ряд лиц, проживающих в 15 регионах России». В ФСБ установили столько же случаев поджогов. По данным фактам силовикам удалось задержать десять исполнителей и предотвратить пять таких случаев.

realnoevremya.ru (архив)

— Также в рамках расследования уголовного дела задокументирован факт передачи сотруднику специальных служб Украины сведений о войсковой части, расположенной на территории Калининградской области, в которой ранее служил подозреваемый, — добавили в ФСБ.

В конце ноября жительницу Самары задержали по подозрению в государственной измене. По информации службы, женщину подозревают в склонении участников спецоперации на Украине перейти на сторону ВСУ. Против нее возбудили уголовное дело по статье 275 УК России.

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Айрат Назипов