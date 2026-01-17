В США объявили состав Совета мира

Совет создан под председательством президента США Дональда Трампа для реализации его мирной концепции в секторе Газа

Белый дом объявил о завершении формирования исполнительного совета по урегулированию ситуации в секторе Газа, сообщает RT. Совет создан под председательством президента США Дональда Трампа для реализации его мирной концепции.



Среди участников Совета мира значатся: госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник президента Стив Уиткофф, зять главы государства Джаред Кушнер, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, американский предприниматель Марк Роуэн, руководитель Всемирного банка Аджай Банга и заместитель советника по национальной безопасности США Роберт Габриэль.

Это событие является частью второго этапа стратегии администрации Белого дома, направленной на урегулирование конфликта на Ближнем Востоке.



Наталья Жирнова