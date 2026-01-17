Новости общества

В США объявили состав Совета мира

10:50, 17.01.2026

Совет создан под председательством президента США Дональда Трампа для реализации его мирной концепции в секторе Газа

В США объявили состав Совета мира
Фото: Caleb Perez на Unsplash

Белый дом объявил о завершении формирования исполнительного совета по урегулированию ситуации в секторе Газа, сообщает RT. Совет создан под председательством президента США Дональда Трампа для реализации его мирной концепции.

Среди участников Совета мира значатся: госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник президента Стив Уиткофф, зять главы государства Джаред Кушнер, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, американский предприниматель Марк Роуэн, руководитель Всемирного банка Аджай Банга и заместитель советника по национальной безопасности США Роберт Габриэль.

Это событие является частью второго этапа стратегии администрации Белого дома, направленной на урегулирование конфликта на Ближнем Востоке.

Наталья Жирнова

ОбществоВласть

