Власти Татарстана планируют установить начало пожароопасного сезона на 15 апреля

16:55, 17.01.2026

На этот период в 129 населенных пунктах будут действовать строгие ограничения: запреты на разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов, сухой травы и мусора

Фото: Динар Фатыхов

Власти Татарстана планируют установить начало пожароопасного сезона на 15 апреля 2026 года. В настоящее время проект соответствующего постановления проходит антикоррупционную экспертизу.

В зону повышенного риска попали 129 населенных пунктов республики, включая столицу региона — Казань. На этот период будут действовать строгие ограничения: запреты на разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов, сухой травы и мусора. Также будет запрещено использование открытого огня в мангалах и жаровнях, а также применение пиротехнических изделий.

Отдельные требования разработаны для садоводческих товариществ и детских оздоровительных организаций, расположенных вблизи лесных массивов. Руководители этих объектов обязаны провести необходимые противопожарные мероприятия и осуществить паспортизацию территорий.

