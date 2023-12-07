Эльвира Набиуллина предостерегла от «слишком широкого применения льготных программ»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Глава Банка России Эльвира Набиуллина предостерегла от «слишком широкого применения льготных программ». Она обратила внимание, что из-за них регулятор вынужден повышать ключевую ставку.



— Я бы хотела предостеречь нас от широкого, слишком широкого применения льготных программ, потому что чем больше льготных программ, тем больше мы вынуждены поддерживать более высокую ставку для всех остальных, — сказала Эльвира Набиуллина на пленарном заседании форума «Россия зовет!».

Глава Центробанка обратила внимание, что за льготные кредиты, которые оформили «избранные», «платят все остальные».

Напомним, Банк России неоднократно выступал за сворачивание программ льготной ипотеки. Например, замдиректора департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Руслан Булатов заявлял, что строительная отрасль подсела на них, «как на иглу».

Накануне раис Татарстана Рустам Минниханов на заседании комиссии Госсовета России по направлению «Строительство, ЖКХ, городская среда» и Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ предложил сделать льготные ипотечные программы бессрочными. Он также выступил с идеей увеличить предельный размер кредита по семейной и льготной ипотекам с 6 до 12 млн рублей.



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Татьяна Демина