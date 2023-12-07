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Происшествия

ТАСС: восьмиклассница устроила стрельбу в школе Брянска

09:56, 07.12.2023

В Брянске в гимназии №5 утром 7 декабря ученица устроила стрельбу, сообщает ТАСС. Информация о пострадавших уточняется — по предварительным данным, ранения получили четыре школьника.

По данным СМИ, огнестрельное оружие в школу принесла восьмиклассница. Прозвучало несколько выстрелов.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и оперативные службы. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Напомним, 11 мая 2021 года произошла стрельба в казанской гимназии №175. Ее устроил бывший ученик учреждения Ильназ Галявиев. Погибли семь школьников и два преподавателя. За совершенное преступление суд приговорил его к пожизненному лишению свободы.

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Татьяна Демина
Происшествия
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