ТАСС: восьмиклассница устроила стрельбу в школе Брянска
В Брянске в гимназии №5 утром 7 декабря ученица устроила стрельбу, сообщает ТАСС. Информация о пострадавших уточняется — по предварительным данным, ранения получили четыре школьника.
По данным СМИ, огнестрельное оружие в школу принесла восьмиклассница. Прозвучало несколько выстрелов.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции и оперативные службы. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Напомним, 11 мая 2021 года произошла стрельба в казанской гимназии №175. Ее устроил бывший ученик учреждения Ильназ Галявиев. Погибли семь школьников и два преподавателя. За совершенное преступление суд приговорил его к пожизненному лишению свободы.
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