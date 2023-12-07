Власти Киргизии намерены соблюдать антироссийские санкции

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Министр иностранных дел Киргизии Жэнбек Кулубаев заявил, что страна не будет нарушать введенные Западом антироссийские санкции в отношении поставок некоторых товаров. Но уточнил — соблюдать их получается не всегда.

— Есть договоренности по соблюдению антироссийских санкций. Мы сотрудничаем с Россией, Украиной и европейскими странами. Была просьба от европейских партнеров не нарушать санкции. Мы с этим согласились, но не всегда можем отследить соблюдение требований, — цитирует министра «Интерфакс».

Глава МИД подчеркнул, Киргизия не намерена поддерживать в конфликте Россию или Украину. Страна выступает за переговоры между сторонами.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

— По возможности будем соблюдать санкции, так как некоторые товары могут касаться военной отрасли. Мы выступаем за мирное урегулирование этого конфликта, но торговля есть торговля, тем более с Россией.

В сентябре президент России Владимир Путин сообщил о завершении этапа восстановления экономики страны. По его словам, государство выдержало «абсолютно беспрецедентное внешнее давление» и «санкционный натиск правящих элит в западном блоке».

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Айрат Назипов