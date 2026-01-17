Трамп пригласил Эрдогана присоединиться к основателям Совета мира в Газе

Информацию распространило Управление коммуникаций Администрации президента Турции

Президент США Дональд Трамп обратился к лидеру Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с предложением стать одним из основателей Совета мира в секторе Газа, сообщает ТАСС.

Такое приглашение последовало в связи с принятием СБ ООН резолюции №2803, согласно которой поддерживается комплексный план Трампа по урегулированию ситуации в регионе. Этот план предусматривает создание специальных органов, включая Совет мира, задачей которого станет поддержание порядка и реализация восстановительных мероприятий.

Соответствующее обращение поступило от американского президента, исполняющего роль председателя-инициатора нового органа, лично 16 января. Информацию распространило Управление коммуникаций Администрации президента Турции.

Ранее в США объявили состав Совета мира. Совет создан под председательством президента США Дональда Трампа для реализации его мирной концепции в секторе Газа.

Наталья Жирнова