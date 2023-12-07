При стрельбе в школе Брянска пострадали трое — устроившая ее девочка покончила с собой

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В результате стрельбы в гимназии №5 в Брянске пострадали три человека. Восьмиклассница, устроившая ее, покончила с собой, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД.

По предварительной информации, ученица принесла в здание гимназии огнестрельное оружие. Она произвела несколько выстрелов.

Мотивы и обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте происшествия работают полицейские.



Стрельба в Брянске в гимназии №5 произошла утром 7 декабря. Изначально сообщалось о четырех пострадавших.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов