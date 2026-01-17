Минниханов поручил активизировать уборку наледи и снега во дворах Татарстана

Фото: Реальное время

Раис Татарстана Рустам Минниханов на совещании в Доме правительства обратил внимание на многочисленные жалобы жителей республики о несвоевременной уборке снега и наледи. В связи с этим глава региона поручил всем ответственным ведомствам активизировать работу по очистке дворовых территорий и крыш зданий.

Особое внимание будет уделено состоянию кровельных конструкций многоквартирных домов, административных и коммерческих зданий, а также социальных объектов. Минниханов подчеркнул необходимость превентивных мер и недопустимость ожидания происшествий.

В преддверии православного праздника Крещения, который отмечается 18—19 января, власти республики принимают дополнительные меры безопасности. Планируется организовать официальные места для крещенских купаний с необходимой инфраструктурой: подъездными путями, стоянками для транспорта и пунктами обогрева. Важной задачей остается предотвращение стихийных мест купания и контроль за безопасностью людей на льду.

На этом же совещании Минниханов потребовал усилить контроль за безопасностью газового оборудования в домах.

Наталья Жирнова