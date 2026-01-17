Прокуратура вернула жителям Менделеевска почти миллион рублей переплаты за отопление

В работе ООО «Нептун +» было установлено нарушение: размер начислений превышал реальную стоимость услуг почти в три раза

Фото: Артем Дергунов

В Менделеевске выявили факт необоснованного завышения платы за тепловую энергию. Прокуратура района провела проверку и установила нарушения в работе ООО «Нептун +», сообщает пресс-служба.

По результатам проверки выяснилось, что в сентябре 2024 года из-за неисправности счетчиков компания начисляла жителям семи многоквартирных домов оплату за отопление по завышенному тарифу. Размер начислений превышал реальную стоимость услуг почти в три раза. Общая сумма неправомерных начислений составила 944 тысячи рублей.

Напомним, что в 2025 году жителям Татарстана вернули почти 253 млн рублей за переплату по ЖКУ.

Наталья Жирнова