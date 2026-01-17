Смотрины Арефьева и Терехова — успешны, но проблемы у «Ак Барса» остаются

Вторая подряд победа над «Амуром» оставила ряд вопросов

«Ак Барс» одержал вторую подряд победу над «Амуром» в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Если в первой игре в Хабаровске команда Анвара Гатиятулина победила со счетом 5:3, то сейчас смогла и обыграть, и сохранить воротам «сухими» — 3:0. Что стало залогом победы и какие проблемы остаются у «Ак Барса» — в материале «Реального времени».

Шанс резервистам

Выезд на Дальний Восток неожиданно превратился для «Ак Барса» в смотрины ближайшего резерва. Из-за травм отсутствуют защитники Альберт Яруллин и Никита Лямкин, а также центрфорвард Михаил Фисенко. Кроме этого тренерский штаб не стал привлекать к играм с «Амуром» нападающих Владимира Алистрова, Алексея Пустозерова и Брэндона Биро.

В Хабаровске Анвар Гатиятулин решил довериться Семену Терехову, которому будто был дан последний шанс проявить себя. Один из лучших бомбардиров чемпионата ВХЛ в текущем сезоне не часто получает игровое время в составе «барсов». До выезда на Дальний Восток у нападающего в активе было всего шесть матчей. И уже в первой игре с «Амуром» в четверг Терехов забросил шайбу — точным кистевым броском. В субботу ему необходимо было, как минимум, повторить свое достижение.

Также возможность получил вратарь Максим Арефьев. После расставания с Михаилом Бердиным место основного голкипера «Ак Барса» перестало подвергаться сомнению. Тимур Билялов железобетонно застолбил за собой пост первого номера команды. Поэтому Арефьеву приходится цепляться за каждый свой шанс, чтобы убедить тренерский штаб в своей профпригодности.

Второй матч кряду в основе начал Денис Комков, который заменял Фисенко в центре третьего звена. Говоря про него, Гатиятулин подтвердил после игры, что тренеры смотрят на глубину имеющегося в их распоряжении состава:

— Потому что надо понимать глубину по нападающим перед важной частью сезона. Потому что пока непонятно, будут ли перемены и обмены по центральной оси. Решаем параллельные задачи, помимо основных.

Терехов снова забил, Арефьев — впервые «засушил»

Первый период второго матча в Хабаровске прошел под диктовку казанцев. «Ак Барс» четырежды играл в большинстве, но ни разу не сумел реализовать «лишнего». Хозяева просто не успевали за хоккеистами соперника, нарушая правила, чтобы не допустить гола. Моментов у ворот Дамира Шаймарданова хватало, голкипер «Амура» действовал уверенно и отразил все 18 бросков в створ. «Барсы» вдвое перебросали хабаровчан — 18:9, только извлечь дивиденды не получалось.

Начало второго периода выдалось менее событийным. Первые десять минут игрового отрезка остались за хозяевами. «Амур» после перерыва решил взять казанцев нахрапом, вываливая атаку за атакой на ворота Арефьева. Вратарь «барсов» справился с натиском и позволил команде сохранить ничейный результат на табло.

Затем «Ак Барс» перехватил инициативу и методично расшатывал оборону хабаровчан, которая старательно избегала больших ошибок. Добиться своего казанцы смогли за шесть секунд до сирены. Никита Дыняк поборолся у борта, выдал передачу на Дмитрия Кателевского, а 92-й номер гостей «прошил» Шаймарданова — 0:1. В перерыве форвард казанцев, комментируя свой гол, назвал его «везением». Впрочем, при 35 бросках за два периода без везения не обойтись.

В третьем периоде «барсы» довели дело до уверенной победы. На шестой минуте Семен Терехов удвоил разницу в счете. Форвард «Ак Барса» в одно касание отправил шайбу в ворота «Амура» и сделал результат 0:2. Чуть позже Митчелл Миллер перехватил передачу в центре площадки, проехал к воротам и отпасовал на Александра Барабанова, который отправил шайбу в ворота — 0:3.

Оставалось только помочь Арефьеву сохранить ворота в неприкосновенности. В итоге голкипер казанцев смог оформить свой первый «сухой» матч в карьере на уровне КХЛ, отразив все 24 броска соперника.

Что с большинством?

Два гола Семена Терехова в двух матчах с «Амуром» и сегодняшний «сухарь» Арефьева дают понять, что определенный резерв у «Ак Барса» есть. На этом фоне встает вопрос, насколько необходимы команде другие, более опытные хоккеисты, в том числе иностранец Биро. Вероятно, в следующих матчах на Дальнем Востоке с «Адмиралом» канадец появится в составе, так сказать, для принятия окончательного решения по нему.

Второй матч в Хабаровске показал еще одну проблему. В первом периоде встречи «Ак Барс» не смог реализовать четыре удаления соперника, не забив ни разу. Похоже, недавняя магия с приглашением Константина Шафранова потихоньку проходит. Пару месяцев назад Гатиятулин просил не создавать ажиотажа на тему реализации большинства, и журналисты старались избегать этой темы. Но сейчас не сдержались и уточнили у тренера, что происходит с этим компонентом игры «Ак Барса».

— Да, хочу отметить, что вы учли мое мнение по поводу ажиотажа — мы это ценим. Но понятно, когда столько времени проводишь в большинстве, хотелось бы хотя бы один гол забивать. Комбинации и розыгрыши были хорошие, в штангу попадали, рядом пролетала шайба. Здесь один рецепт — продолжать работать и относиться к моментам с еще большей концентрацией, — сказал Гатиятулин.

«Амур» — «Ак Барс» — 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Голы:

0:1 — Кателевский (Дыняк, Марченко, 39:54);

0:2 — Терехов Сем. (Денисенко, Комков, 45:06);

0:3 — Барабанов (Миллер, 54:14).



Следующий матч «Ак Барс» проведет 19 января во Владивостоке с «Адмиралом» в 12.30 по московскому времени. Пока же казанцы идут на втором месте в турнирной таблице всей КХЛ, уступая лишь «Металлургу» с Восточной конференции. Но все это пока только цифры, в плей-офф с нынешними проблемами будет сложно.